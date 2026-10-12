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Туск предупредил Запад об опасной игре Кремля: кто пытается обвинить Украину в войне

На Варшавском форуме по безопасности польский премьер заявил, что попытки переложить ответственность за российскую агрессию на Киев становятся все громче - и играют на руку Путину

12 октября 2026, 14:06
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким предупреждением в адрес тех, кто пытается возложить на Украину часть ответственности за войну. Выступая на открытии Варшавского форума по безопасности, он заявил, что подобные заявления опасны, поскольку фактически оправдывают действия России и помогают агрессору добиваться своих целей.

Туск предупредил Запад об опасной игре Кремля: кто пытается обвинить Украину в войне

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

По словам Туска, сегодня приходится вновь напоминать об очевидных вещах: именно Россия несет ответственность за развязанную войну против Украины. При этом, как отметил польский премьер, в Польше и других западных странах становится все больше голосов, которые пытаются представить происходящее иначе.

"Никто и ничто не снимет со России стопроцентной ответственности за войну. Любой, кто предполагает, что именно Украина несет ответственность за войну, делает ценный подарок агрессору, Путину", — подчеркнул глава польского правительства.

Туск также провел историческую параллель с событиями Второй мировой войны. Он напомнил, что нацистская пропаганда пыталась убедить общественность в виновности самой Польши в агрессии против нее. По мнению премьера, сегодня Москва использует похожие подходы, стремясь изменить восприятие войны и переложить ответственность на жертву нападения.

Особую тревогу Туска вызывает то, что подобные тезисы звучат не только из России, но и из некоторых западных столиц. Он призвал не допускать размывания ответственности за войну и сохранять четкое понимание того, кто является агрессором.

Заявление польского премьера прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о войне, безопасности Европы и дальнейшей поддержке Украины. Туск дал понять: попытки уравнять ответственность сторон могут стать политическим преимуществом для Кремля и ослабить международную солидарность с Киевом.

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