Туск устроил настоящую истерику из-за скандального решения Украины: какие страшные последствия пообещал

Решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича вызвало громкий скандал в отношениях Украины и Польши. Польские чиновники раскритиковали инициативу, а глава МИД Радослав Сикорский заявил о намерении внести депутата Святослава Шеремета в список нежелательных лиц. Украинский МИД также назвал решение контрпродуктивным.

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21 октября Сикорский сообщил, что подписал соответствующее ходатайство по Шеремете. Польский министр связал этот шаг с поддержкой депутатом чествования Шухевича и УПА. Сам Шеремета заявил, что не понимает такую реакцию и считает, что каждый народ имеет право чествовать тех, кого считает своими героями.

Против решения Львовского облсовета выступил и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что подобные инициативы могут нанести ущерб Украине и дать противникам ее вступления в Европейский Союз дополнительные аргументы.

"Я обращаюсь ко всем нашим партнерам в Киеве, к тем, кто понимает, насколько важны хорошие отношения и союзническое сотрудничество между Польшей и Украиной: это ваша ответственность — не допустить, чтобы такие вещи случались. Подобные демонстрации вредят исключительно Украине и помогают тем, кто желает ей зла", — подчеркнул.

Генеральное консульство Польши во Львове также раскритиковало инициативу, заявив, что чествование УПА и Шухевича противоречит, по его мнению, европейским ценностям и принципам добрососедства. В дипломатическом учреждении отметили болезненность исторических вопросов для польского общества.

Министерство иностранных дел Украины со своей стороны сообщило, что решение было принято без консультаций с центральными властями. В ведомстве считают, что оно может усложнить двусторонний диалог и помешать совместной работе в условиях российской агрессии.

"В этом контексте считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее измерение чувствительных исторических вопросов двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших актуальных усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений", — заявили в украинском МИД.

В то же время, депутат Святослав Шеремета настаивает, что Украина должна самостоятельно определять, кого чествовать. Исторический спор уже вызвал опасения по поводу возможного ухудшения сотрудничества между украинскими и польскими регионами.

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