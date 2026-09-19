Туск заявил о рекордных потерях Украины из-за новой тактики РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина в последнее время ежемесячно теряет около 27 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. По словам польского премьера, это самый высокий показатель за время полномасштабной войны. При этом Туск ссылался на информацию, полученную от украинской стороны.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Главной причиной изменения ситуации Туск назвал новую тактику российских атак. По его словам, РФ массово применяет реактивные беспилотники, которые значительно быстрее традиционных дронов и способны работать на большей высоте.

Польский премьер предупредил, что при сохранении такой интенсивности ударов предстоящая зима может стать для Украины особенно сложной. Он также признал, что даже Польша пока не располагает достаточными возможностями, чтобы эффективно противостоять всем новым типам угроз.

По оценке Туска, российская стратегия направлена не только непосредственно против украинских военных. Москва, по его словам, стремится максимально масштабно разрушать экономику и логистическую систему Украины.

Особое внимание польский премьер обратил на крупнейшие украинские города. По его словам, ожидаются интенсивные и практически непрерывные атаки по шести городам, включая удары по складам с продукцией, необходимой для обороны, и железнодорожной инфраструктуре.

Туск также допустил новый риск для стран НАТО. По его словам, при высокой интенсивности российских атак беспилотники или ракеты могут оказаться на территории одной или нескольких стран Альянса и даже причинить ущерб. При этом, считает польский премьер, Москва может попытаться представить подобный инцидент как случайность, чтобы избежать ответных действий НАТО.

Заявления Туска прозвучали на фоне сообщений об увеличении применения Россией реактивных дронов. Reuters ранее отмечал, что такие аппараты значительно сложнее перехватывать, чем более медленные беспилотники предыдущих типов. Украина уже ищет новые решения для их противодействия, включая скоростные дроны-перехватчики и другие средства ПВО.

При этом публично подтвержденной независимой оценки цифры в 27 тысяч потерь в месяц в заявлении Туска не приводилось. Поэтому озвученный показатель следует рассматривать именно как оценку, которую польский премьер получил от украинских партнеров.

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