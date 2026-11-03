У границы Польши с Россией началась подозрительная активность: Туск сделал заявление

Польские службы в ночь на 3 ноября отреагировали на подозрительную активность возле границы с Россией. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что около полуночи получил сообщение от пограничников о появлении людей с фонариками на северном участке рубежа. По его словам, власти оперативно направили туда дополнительные силы и смогли предотвратить возможную провокацию. Об этом сообщает RMF24.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Туск рассказал о происшествии во время заседания Совета министров. Он подчеркнул, что ситуация потребовала немедленного реагирования, а польские службы действовали в условиях повышенной готовности. При этом премьер не уточнил, кто именно находился возле границы, сколько было людей и удалось ли установить их личности.

Глава правительства предупредил, что напряженность на российском направлении может сохраняться. По его словам, Польша заранее получала сведения от собственных разведывательных структур и спецслужб союзников о вероятных диверсиях и более серьезных провокациях в первые дни ноября.

В частности, речь шла о возможных попытках проникновения на польскую территорию вооруженных лиц, а также актах саботажа, которые, по оценкам разведки, могут быть организованы вражескими спецслужбами.

Туск также сообщил, что о подобном сценарии предупреждал главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. В связи с поступившей информацией Варшава усилила охрану границы, направив туда дополнительные подразделения полиции и антитеррористические силы.

Польский премьер призвал сохранять бдительность и не исключил дальнейших попыток дестабилизации. Однако подробности ночного инцидента и доказательства причастности конкретных лиц пока публично не представлены.

Читайте также на портале "Комментарии" — Туск устроил настоящую истерику из-за скандального решения Украины: какие страшные последствия пообещал.



