В Польше подожгли станцию Starlink, которая обеспечивает связь для Украины: в чем опасность

В Польше расследуют пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, которая обеспечивает интернет-соединение для значительной части Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Возгорание произошло вечером 23 сентября в деревне Воля-Кробовская Мазовецкого воеводства. По предварительной версии следствия, причиной мог стать преднамеренный поджог. Об этом сообщает RMF24.

Станция Starlink. Фото: из открытых источников

Сигнал о происшествии поступил поздним вечером. Владелец территории, где размещена инфраструктура связи, сообщил экстренным службам о пожаре на антеннах. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь. Однако в результате инцидента оказался поврежден и электрический генератор станции.

На месте работают сотрудники польской полиции. По предварительным данным, одна из наиболее вероятных версий связана с поджогом распределительного оборудования. При этом следствие не исключает и техническую причину – короткое замыкание в электрической системе.

Инцидент привлек внимание польских силовых структур. О нем были уведомлены Агентство внутренней безопасности Польши и Центральное следственное бюро полиции. Министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что существуют серьезные признаки того, что пожар мог быть попыткой намеренно нарушить работу объекта.

Станция в Воле-Кробовской является частью региональной инфраструктуры Starlink. Вместе с аналогичным объектом возле Каунаса в Литве она обеспечивает спутниковое интернет-соединение для значительной территории Центральной и Восточной Европы.

На польской станции установлено около десяти антенн диаметром примерно два метра. Объект расположен за металлическим ограждением.

Польские правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства пожара. На данный момент официального подтверждения того, что за инцидентом стоит конкретная организация или государство, нет.

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