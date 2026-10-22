Военная помощь Украине под угрозой: Варшава отреагировала на скандал вокруг УПА

Министерство национальной обороны Польши опровергло сообщения о приостановке военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА). В польском оборонном ведомстве заявили, что информация о прекращении поставок не соответствует действительности. Об этом сообщает издание Fakt со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной обороны Польши Януша Сеймея.

Танки. Фото: из открытых источников

"Эта информация не соответствует действительности", — подчеркнул представитель ведомства, комментируя сообщения о якобы остановленной военной помощи Украине.

Ранее, 22 октября, СМИ сообщили, что Польша якобы приостановила передачу масштабного пакета военной помощи в ответ на решение львовских депутатов.

Поводом для обсуждения стала инициатива Львовского областного совета, связанная с объявлением 2027 года годом УПА. Эта тема остается чувствительной в польско-украинских отношениях из-за разногласий в оценках исторических событий и роли украинского националистического движения в годы Второй мировой войны.

Появившиеся сообщения вызвали вопросы о возможных последствиях исторического спора для сотрудничества двух стран в сфере безопасности. Однако официальное заявление польского Минобороны опровергает утверждения о том, что военные поставки были остановлены по этой причине.

При этом из комментария Сеймея не следует, что Варшава дала подробные разъяснения относительно всех текущих программ военной поддержки или сроков передачи отдельных партий вооружений.

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