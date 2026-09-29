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Война все ближе к Польше: Туск забил тревогу из-за ударов Путина

Польский премьер заявил, что российские атаки у границы стали регулярными, а силовые структуры страны работают в усиленном режиме

29 сентября 2026, 16:55
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Клименко Елена

Польша готовится к сложному периоду на фоне усиления российских атак по Украине. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что удары РФ все чаще происходят у польской границы, из-за чего польские силовые и оборонные структуры вынуждены работать в режиме повышенной готовности.

Война все ближе к Польше: Туск забил тревогу из-за ударов Путина

Фото: из открытых источников

По словам Туска, российская активность уже оказывает непосредственное влияние на ситуацию у восточной границы Польши. Он отметил, что ближайшие недели и месяцы могут быть особенно сложными, а польские власти делают все возможное, чтобы не допустить угроз для территории страны.

"Мы сосредоточены на том, чтобы ничего плохого не произошло на польской стороне", — заявил польский премьер перед заседанием Совета министров 29 сентября.

Отдельно Туск обратил внимание на инцидент вблизи пункта пропуска Дорогуск — Ягодин. Накануне российский беспилотник поразил цель на украинской территории примерно в двух километрах от польской границы. Польское Минобороны подтвердило падение русского дрона вблизи пограничной зоны, при этом польское воздушное пространство нарушено не было.

Туск отметил, что российские атаки вблизи Польши стали регулярными. По его словам, польским военным приходится постоянно реагировать на ситуацию и готовы к возможному развитию событий.

Это не первый случай, когда из-за российских ударов по Украине Польша повышает уровень готовности своих сил. Ранее польские военные уже поднимали авиацию во время массированных российских атак по западным областям Украины, а жители приграничных регионов получали предупреждения от служб.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин оказался в ситуации, когда завершение войны против Украины может создать для него серьезные политические и юридические риски. Такую оценку высказал генерал в отставке Роман Полко, бывший командир польского спецподразделения "ГРОМ", в эфире TVN24.



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