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Грузинский журналист снова обругал Путина в прямом эфире (ВИДЕО)

Грузинский журналист Георгий Габуния, который год назад обругал Путина в прямом эфире, снова обратился к российскому президенту

сегодня, 10:31
Автор:

Виолетта Комаровская
Грузинский журналист снова обругал Путина в прямом эфире (ВИДЕО)

Фото: sntch.com

Журналист из Грузии Георгий Габуния снова обратился к президенту России. В этот раз он обругал Владимира Путина в прямом эфире телеканала Mtavari Arxi. Но пообещал лидеру РФ, что не будет осквернять его могилу.

Впервые Габуния обратился к Путину с экранов телевизоров прошлым летом. Тогда он работал на телеканале "Рустави-2". Свою авторскую программу начал с монолога, в котором не подбирал выражений, чтобы описать свое отношение к российскому президенту. В частности, обвинил его в оккупации части Грузии, пожелал скорейшей смерти и пообещал осквернить могилу. Речь ведущего была полна матов и острых словосочетаний. Тогда это обращение наделало довольно много шума. Едва ли не дошло до санкций. Отреагировал на него и сам Путин, заявив, что таким образом журналист хотел пропиариться. 

К слову, после скандала у телеканала "Рустави-2" сменился собственник, а Георгия Габунию уволили. 

В этот раз Габуния был более сдержанным. Со зрителями разговаривал на грузинском. И лишь в конце обращения он перешел на русский и снова обратился лично в Путину. 

"Володя, дорогой мой. Я вот подумал, и решил, что не стану осквернять твою могилу. Хотя я и обещал, но делать этого не буду. Ты даже г..на грузинского не достоин".

Во время программы он также сказал, что Путин применил против Грузии оружие и "разве что еще не сбросил на страну ядерную бомбу".  Поэтому журналист пообещал использовать против российского президента единственное оружие, которое есть в его распоряжении, - слово. 

Ранее, напомним, в Грузии задержали россиянина, который якобы готовил покушение на Габунию. Сам журналист считает, что информация соответствует действительности и ему действительно угрожала опасность.  

Также "Комментарии" писали о том, собирается ли Владимир Путин баллотироваться в президенты России в 2024 году. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?t=1&v=1187884848227629
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