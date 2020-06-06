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Как в США: жители Германии и Австралии вышли на протесты против расизма

В знак солидарности с движением Black Lives Matter, охватившем США после смерти Джорджа Флойда, многотысячные митинги прошли в Германии и Австралии

сегодня, 19:11
Автор:

Таисия Ерохина
Как в США: жители Германии и Австралии вышли на протесты против расизма

В США не утихают протесты против расизма из-за смерти Джорджа Флойда. Подобные акции начинают происходить и в других уголках мира.

Как пишет CNN, сегодня, 6 июня, протестующие собрались в главных городах по всей Австралии в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Так, в центре Сиднея в субботу собралось около 10 000 человек. Подобные демонстрации прошли в Брисбене, Мельбурне и Аделаиде – там протестующие размахивали знаменами и скандировали "черная жизнь имеет значение". Сообщается, что митинги организовали сообщества по защите прав коренных народов, в том числе, под лозунгом "Остановите черные смерти в местах заключения".

Протестовали в субботу и немцы. Как сообщает Deutsche Welle, многотысячные мирные протесты против полицейского насилия и расизма прошли в нескольких городах. Так, в центре Гамбурга на митинг пришли более 9000 человек, нарушив правила социального дистанцирования из-за эпидемии коронавируса. При этом, полиция Гамбурга еще до проведения демонстраций заявила о своей солидарности с участниками протестов. Во Франкфурте-на-Майне протестовали около 9000 человек, в столице Баварии Мюнхене -10 000 человек.

Напомним, в Афинах прошла волна протестов у посольства США. Активисты забросали посольство США коктейлями Молотова и камнями.

Ранее "Комментарии" пообщались с украинками, переехавшими в США, и узнали, какие беспорядки они увидели своими глазами в Сан-Франциско и Нью-Йорке, страшно ли выходить на улицу и когда ждут отмены комендантского часа.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/06/06/australia/australia-black-lives-matter-protests-intl-hnk/index.html
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