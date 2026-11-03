Мир на пороге масштабного кризиса: в каких странах возможны катастрофические сценарии

Рекомендации правительств разных стран иметь дома запас пищи и воды по меньшей мере на трое суток связаны с подготовкой к чрезвычайным ситуациям. Но какая угроза может заставить сразу несколько стран столкнуться с масштабными перебоями, где риски наибольшие и может ли это произойти в ближайшее время? Свои сценарии смоделировали три модели искусственного интеллекта.

Мир. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что самый опасный сценарий – не обязательно начало великой войны, а кризис, который одновременно нарушит работу энергетики, связи, транспорта и поставок продуктов. Худший вариант – масштабная кибератака или военная эскалация, парализующая электросети, водоснабжение, банки, коммуникации и логистику. Магазины быстро опустеют, а восстановление инфраструктуры может затянуться.

Больше всего рискуют страны Балтии, Польша, Финляндия и другие государства восточного фланга НАТО из-за близости к стране-агрессоре России. Отдельными центрами опасности чат-бот называет Тайвань, Японию и Ближний Восток. В то же время ChatGPT отмечает: это не прогноз даты, подтверждений неизбежного масштабного кризиса нет.

Grok также исключает сценарий ядерной войны как наиболее вероятную угрозу. Чат-бот указывает на масштабную кибератаку или гибридный удар по критической инфраструктуре — электросетям, водоснабжению и логистике. Дополнительным риском он называет экстремальную погоду.

По оценке Grok, риск может возрасти в ближайшие месяцы или года на фоне геополитического напряжения. Максимально негативный сценарий – скоординированная атака, которая на несколько дней лишит света и связи сразу нескольких европейских стран. Среди наиболее уязвимых чатбот называет Польшу, страны Балтии, Германию, государства Северной Европы и Британию. Последствиями могут стать перебои с работой банкоматов, лифтов и водоснабжения.

DeepSeek также считает вероятной угрозой не ядерный апокалипсис, а гибридные атаки на инфраструктуру, проблемы со снабжением или локальные природные катастрофы. Наибольшее давление, по его мнению, испытывают страны с централизованной инфраструктурой и регионами прифронтовых. Среди них – Балтия, Польша, Финляндия и Япония.

Худший сценарий, описывающий DeepSeek, — синхронизированный удар по энергосистемам и логистике нескольких стран НАТО. Это может вызвать длительные отключения электричества, панический спрос на еду и воду и даже локальные беспорядки. Однако чат-бот подчеркивает, что речь идет о маловероятном варианте развития событий, а не прогнозе.

Вывод: все три чата сходятся на том, что наибольшую угрозу представляют кибератаки и гибридные удары по критической инфраструктуре, а не ядерная война. Польша и страны Балтии фигурируют во всех трёх оценках. В то же время списки других потенциально уязвимых государств отличаются: ChatGPT добавляет Тайвань и Ближний Восток, Grok – Германию и Британию, DeepSeek – Японию. Единой даты возможного кризиса чат-боты не называют.

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