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НАТО определилось со стратегией на ближайшие годы

Йенс Столтенберг назвал три главных направления развития Альянса

сегодня, 20:49
Автор:

Зинченко Павел
НАТО определилось со стратегией на ближайшие годы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник 8 июня в онлайн-беседе с Атлантическим советом и Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов представил свой план НАТО 2030 года. "Это возможность подумать о том, где мы видим наш Альянс через десять лет, и как он будет и впредь держать нас в безопасности во все более неопределенном мире", - сказал Генеральный секретарь.

Для этого, сказал Генеральный секретарь, НАТО должно "оставаться сильным в военном отношении, быть более сплоченным в политическом отношении и применять более широкий подход в глобальном масштабе". В своем выступлении Столтенберг заявил, что оставаться сильным в военном отношении означает продолжать инвестировать в вооруженные силы и современные военные возможности, которые обеспечивают безопасность стран-членов Альянса более 70 лет. Политическое укрепление НАТО означает использование НАТО в качестве форума для обсуждения и, где необходимо, действий по вопросам, затрагивающим общую безопасность. Наконец, превращение НАТО в более глобальный альянс означает еще более тесную работу с партнерами-единомышленниками для защиты цивилизованных ценностей в мире растущей глобальной конкуренции.

В декабре 2019 года лидеры НАТО пригласили генерального секретаря возглавить перспективный процесс размышлений, чтобы усилить политическое измерение НАТО. Чтобы поддержать его, Столтенберг назначил группу из десяти экспертов. В предстоящие месяцы НАТО будет взаимодействовать с союзниками, экспертами в государственном и частном секторах и молодыми лидерами, чтобы по-новому взглянуть на то, как обеспечить готовность НАТО сегодня к решению задач завтрашнего дня.

Как сообщало издание "Комментарии", Канада объявила о гибели экипажа вертолета НАТО, пропавшего в Средиземном море.


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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176193.htm
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