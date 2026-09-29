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Недилько Ксения
В Российской Федерации на территории Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который оккупационные войска регулярно используют для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Информацию об авиационном событии и масштабных потерях среди лётного состава официально признали в Москве.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Первые сообщения с места происшествия были очень противоречивыми: российские источники пытались выдать потерю боевого самолета за аварию пассажирского Ту-154 с семью военными на борту. Однако скрыть ликвидацию стратегического ракетоносца, принадлежавшего авиабазе "Украинка" на Дальнем Востоке, не удалось.
В то же время в Министерстве обороны РФ поспешили обнародовать собственную версию инцидента, пытаясь минимизировать его значение. Военное руководство страны-агрессорки настаивает на том, что миссия не носила боевой характер.
Несмотря на попытки Кремля списать все на "тренировку", российские пропагандистские Z-ресурсы проговорились о внутренних технических проблемах самолета, отметив, что причиной крушения стал внезапный взрыв топливного бака. В свою очередь, военнослужащий и политический обозреватель Кирилл Сазонов считает, что за этой аварией кроются куда более глубокие проблемы враждебного ВПК.
Эксперт также иронически высказался об официальных данных по количеству погибших пилотов. Он отметил, что после такого масштаба взрыва и пожара шансы выжить имел разве что опоздавший на рейс и добавил, что российские военные преступники должны отправляться на "концерт Кобзона" исключительно полным составом. Сазонов резюмировал, что теперь российскому диктатору следует снова сесть на дельтаплан, чтобы лично указать путь в ад для остальных экипажей своих стратегических бомбардировщиков.
Напомним, портал "Комментарии" писал , когда у Кремля закончатся бомбардировщики Ту-95 и Ту-22: шокирующий прогноз.