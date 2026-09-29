В Российской Федерации на территории Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который оккупационные войска регулярно используют для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Информацию об авиационном событии и масштабных потерях среди лётного состава официально признали в Москве.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Первые сообщения с места происшествия были очень противоречивыми: российские источники пытались выдать потерю боевого самолета за аварию пассажирского Ту-154 с семью военными на борту. Однако скрыть ликвидацию стратегического ракетоносца, принадлежавшего авиабазе "Украинка" на Дальнем Востоке, не удалось.

"По уточненным данным разведки на основе открытых источников, разбился именно борт Ту-95МС вместе с полным штатом пилотов, – отмечают OSINT-исследователи, описывая вероятный маршрут самолета: – Похоже, этот вылет производился с целью плановой передислокации ракетоносца на северный аэродром "Оленья", и борт мог нести крылатые ракеты".

В то же время в Министерстве обороны РФ поспешили обнародовать собственную версию инцидента, пытаясь минимизировать его значение. Военное руководство страны-агрессорки настаивает на том, что миссия не носила боевой характер.

"Военный самолет Ту-95 потерпел крушение во время выполнения обычного учебно-тренировочного полета, — официально заявили в оборонном ведомстве России, добавив детали о потерях: — В результате авиатрощи шесть членов экипажа погибли на месте, а еще один авиатор получил тяжелые травмы. При этом полет выполнялся без боевого комплекта".

Несмотря на попытки Кремля списать все на "тренировку", российские пропагандистские Z-ресурсы проговорились о внутренних технических проблемах самолета, отметив, что причиной крушения стал внезапный взрыв топливного бака. В свою очередь, военнослужащий и политический обозреватель Кирилл Сазонов считает, что за этой аварией кроются куда более глубокие проблемы враждебного ВПК.

"Очень вероятно, что настоящая причина самолетопада является системной и крайне неприятной для России в целом, — отмечает Сазонов, анализируя технические факторы: — У самолета либо вообще не запустились двигатели, либо внезапно заглохли во время набора высоты. Это четко указывает на серьезные проблемы с качеством авиационного керосина, а значит, санкционное давление на российские нефтеперерабатывающие заводы дает свои плоды".

Эксперт также иронически высказался об официальных данных по количеству погибших пилотов. Он отметил, что после такого масштаба взрыва и пожара шансы выжить имел разве что опоздавший на рейс и добавил, что российские военные преступники должны отправляться на "концерт Кобзона" исключительно полным составом. Сазонов резюмировал, что теперь российскому диктатору следует снова сесть на дельтаплан, чтобы лично указать путь в ад для остальных экипажей своих стратегических бомбардировщиков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , когда у Кремля закончатся бомбардировщики Ту-95 и Ту-22: шокирующий прогноз.