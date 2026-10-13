Большая потеря для РФ: какой важный объект сгорел после удара Украины

В Ростове-на-Дону загорелся резервуарный парк нефтяного терминала Новошахтинского завода нефтепродуктов. Об этом сообщили российские СМИ. По их данным, после удара на территории объекта не осталось неповрежденных топливных резервуаров.

В Ростове-на-Дону сгорел крупный нефтяной терминал. Фото: из открытых источников

Терминал, ранее известный под названием "Юг Руси", использовался для перевалки нефтепродуктов. До происшествия его пропускная способность оценивалась в 2,5 млн тонн топлива в год. У причала могли одновременно находиться два судна водоизмещением от 3 до 5 тысяч тонн.

Если сведения о повреждении резервуарного парка подтвердятся, происшествие может существенно повлиять на работу объекта. Однако на момент появления сообщений точная степень разрушений, сроки возможного восстановления и размер ущерба не были установлены.

Информация о пожаре появилась на фоне продолжающихся споров вокруг взаимных ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия, если Москва остановит удары по украинской энергетике.

По словам украинского лидера, прекращение атак на энергетические объекты возможно при условии взаимных шагов и наличия реальных гарантий. Зеленский подчеркнул, что односторонние уступки не обеспечат устойчивого перемирия.

В то же время Financial Times со ссылкой на источники сообщала об усилении давления со стороны США на Киев с требованием прекратить удары по российским НПЗ. Эта тема стала частью более широких дискуссий о возможных договоренностях по энергетическому перемирию.

На этом фоне повреждение нефтяного терминала вновь привлекло внимание к уязвимости российской топливной инфраструктуры. При этом обстоятельства происшествия, характер повреждений и причастность конкретной стороны требуют подтверждения по независимым источникам.

Пока остается открытым вопрос, насколько серьезно пожар повлияет на логистику нефтепродуктов и последующую работу терминала. Для оценки последствий необходимы дополнительные сведения о состоянии резервуаров, причала и оборудования объекта.

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