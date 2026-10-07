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Больше не отвечает требованиям: 20-летняя "любовница" Путина получили печальный приговор

Российская фигуристка Камила Валиева не подала апелляцию в CAS после отзыва нейтрального статуса.

7 октября 2026, 10:00
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Slava Kot

Российская фигуристка Камила Валиева, которую в России считают любовницей Путина, может надолго упустить возможность выступать на международной арене. Спортсменка не будет оспаривать решение об отказе в нейтральном статусе, необходимом для участия в турнирах Международного союза конькобежцев (ISU).

Больше не отвечает требованиям: 20-летняя "любовница" Путина получили печальный приговор

Камила Валиева

По сообщениям российских медиа, Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что не получал от апелляции Валии на решение ISU. Российская фигуристка не воспользовалась возможностью оспорить отказ организации предоставить ей нейтральный статус.

24 сентября CAS зарегистрировал апелляции других российских спортсменов, в частности, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина. Однако имени Валиевой среди заявителей нет.

В августе ISU сначала позволил фигуристке выступать в нейтральном статусе в течение сезона 2026/27, однако впоследствии отозвал это решение после повторной проверки. В организации пришли к выводу, что спортсменка больше не отвечает установленным требованиям. Без нейтрального статуса она не может участвовать в соревнованиях под эгидой ISU.

В России уже обсуждают перспективы дальнейших выступлений Валиевой. Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ранее заявляла, что спортсменке мешает психологическая травма. В Москве также распространяется мнение, что 20-летняя любовница Путина близка к тому, чтобы завершить спортивную карьеру.

Камилу Валиеву стали называть "любовницей" Путина в 2022 году, когда российская фигуристка начала активно участвовать в мероприятиях организованных Кремлем, в частности, неоднократно встречалась с российским диктатором. С тех пор Валиева активно участвует в мероприятиях российской пропаганды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале с новой фавориткой Путина.



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