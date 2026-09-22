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Недилько Ксения
Внутри российских политических элит на фоне завершения псевдовыборов и колоссальных потерь на фронте назревает серьезное закрытое противостояние из-за провальных решений высшего военного командования Кремля. Новым толчком к недовольству стала катастрофическая ситуация для оккупационных подразделений на севере Донецкой области, где Вооруженные Силы Украины перехватили инициативу благодаря технологическому прорыву.
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Представители военно-партизанского движения "АТЕШ" раскрыли заслуги подготовки сенсационного документа в высших эшелонах российских властей.
Эпицентром страха российских политиков стал район Лимана Донецкой области, где украинское командование успешно реализует военную операцию под кодовым названием "Вивальди". Захватчики оказались в огневой ловушке без шансов на эффективную оборону или удержание позиций.
Агенты сопротивления, интегрированные непосредственно во вражескую группировку войск "Центр", сообщают, что российская пехота оказывается бессильной против новых образцов украинского вооружения.
Такой раскол во взглядах между Госдумой и Генеральным штабом РФ ярко свидетельствует, что масштабы уничтожения живой силы врага на Лиманском направлении уже невозможно скрыть даже с помощью жесткой военной цензуры, а технологическое превосходство Украины в робототехнике заставляет российских политиков искать пути экстренного отступления.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Третий армейский корпус продолжает наступательные действия на востоке Украины в рамках операции "Вивальди". Командир 3-го АК, бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил об освобождении Шандриголового и Дерилового, а также установлении полного контроля над Дробышевым.