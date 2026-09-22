Внутри российских политических элит на фоне завершения псевдовыборов и колоссальных потерь на фронте назревает серьезное закрытое противостояние из-за провальных решений высшего военного командования Кремля. Новым толчком к недовольству стала катастрофическая ситуация для оккупационных подразделений на севере Донецкой области, где Вооруженные Силы Украины перехватили инициативу благодаря технологическому прорыву.

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Представители военно-партизанского движения "АТЕШ" раскрыли заслуги подготовки сенсационного документа в высших эшелонах российских властей.

"Новоизбранные депутаты Госдумы РФ, родственники которых погибли на войне, готовят непубличное обращение к министру обороны РФ Белоусову, — делятся важной инсайдерской информацией подпольщики, отмечая, что семьи российских чиновников все чаще сталкиваются с реальными последствиями боевых действий. Очерчивая ключевые требования авторов письма, активисты добавили: — В нем они призывают вывести российские войска из проблемных участков фронта ради сохранения их жизней и общей управляемости подразделениями. Отдельно подчеркивается несостоятельность и непрофессионализм начальника Генштаба ВС РФ – генерала армии Валерия Герасимова. Также акцентируется внимание на системных проблемах, в частности на тотальной лжи, которую культивируют российские генералы ради получения очередных наград за якобы "взятые" населенные пункты".

Эпицентром страха российских политиков стал район Лимана Донецкой области, где украинское командование успешно реализует военную операцию под кодовым названием "Вивальди". Захватчики оказались в огневой ловушке без шансов на эффективную оборону или удержание позиций.

Агенты сопротивления, интегрированные непосредственно во вражескую группировку войск "Центр", сообщают, что российская пехота оказывается бессильной против новых образцов украинского вооружения.

"Депутатам стало известно о колоссальных потерях среди российских войск из-за значительного технического превосходства Сил обороны Украины на данном участке, — резюмируют представители движения "АТЕШ", анализируя панические сообщения из окопов противника. Оккупанты признают беспомощность перед украинским оборонпромом: — Российские военнослужащие массово отмечают новые роботизированные системы, применяемые украинцами и приводящие к ощутимым потерям в рядах ВСУ. Псевдовыборы в РФ прошли, и теперь путинский режим готовится к решающему бою, мобилизуя тысячи россиян, однако в Думе уже пытаются спасти остатки кадровых частей".

Такой раскол во взглядах между Госдумой и Генеральным штабом РФ ярко свидетельствует, что масштабы уничтожения живой силы врага на Лиманском направлении уже невозможно скрыть даже с помощью жесткой военной цензуры, а технологическое превосходство Украины в робототехнике заставляет российских политиков искать пути экстренного отступления.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Третий армейский корпус продолжает наступательные действия на востоке Украины в рамках операции "Вивальди". Командир 3-го АК, бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил об освобождении Шандриголового и Дерилового, а также установлении полного контроля над Дробышевым.



