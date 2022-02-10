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Часть персонала дипмиссии в Украине покинет страну: Лавров сделал заявление

Министерство иностранных дел России посоветует неосновному персоналу дипломатической миссии в Украине на некоторое время покинуть страну

сегодня, 14:12
Автор:

Кравцев Сергей
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МИД России будет рекомендовать неосновному персоналу дипломатической миссии в Украине на определенное время покинуть территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет "РБК".

Часть персонала дипмиссии в Украине покинет страну: Лавров сделал заявление

Сергей Лавров. Фото: liga.net

При этом российский дипломат отметил, что Москва сама никому не угрожает, но реагирует должным образом на угрозы, которые поступают в ее сторону. 

Такую позицию Сергей Лавров озвучил после встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, на которой ключевой темой стала обстановка вокруг Украины.

Глава МИД РФ признался журналистам, что переговоры с официальным представителем Лондона не привели к каким-то успешных договорённостям и решениям. Напряженная ситуация осталась на том же уровне.

По словам Лаврова, Россия не исключает частичной эвакуации дипломатов из Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании.

Намекая на Великобританию Сергей Лавров заявил, что есть большие подозрения к Лондону. Раз они одними из первых приняли решение вывезти из Украины своих дипломатов, значит именно они могут стоять за какими-то провокациями. Министр отметил, что Кремль внимательно следит за действиями Великобритании в Украине и может тоже рекомендовать российским дипломатов на время выехать из Украины.

Напомним, США, Великобритания, Канада, Австралия и Германия первыми заявили о том, что приняли решение вывозить часть дипломатов из Украины из-за возможного вторжения российских войск.

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Источник: https://www.rbc.ru/politics/10/02/2022/6204e7fb9a79475e443dde7a
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