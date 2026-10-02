«Денацификация» на тарелке: в столовой Госдумы РФ переименовали котлету по-киевски

В Государственной думе РФ провели абсурдную "денацификацию" известного кулинарного блюда — легендарную "котлету по-киевски" официально лишили ее исторического названия. Комбинат питания "Кремлевский" перед началом нового рабочего сезона решил полностью убрать упоминания о столице Украины из меню столовой. Теперь популярное изделие из куриного филе продают депутатам под максимально безликим и техническим описанием.

Котлета по-киевски. Иллюстративное фото

На нелепые кулинарные изменения в стенах российского парламента обратили внимание журналисты кремлевского пула. Они опубликовали фотографии витрин, на которых отчетливо видны новые ценники у привычного блюда. Несмотря на смену названия, рецептура и стоимость обеда для российских избранников остались прежними.

"Начинается новый сезон работы в Госдуме, а значит, возвращается ваша любимая рубрика "Вестник думской столовой". Среди новинок осени – котлета со сливочным маслом", – иронически сообщил в своих соцсетях российский медийщик Александр Юнашев.

Описывая абсурдную ситуацию из меню, журналист уточнил детали о блюде:

"Эта позиция раньше была просто традиционной котлетой по-киевски".

На опубликованном снимке видно, что за порцию весом 128 граммов представители российских властей платят 270 рублей. В сети такой шаг вызвал шквал насмешек и шуток, ведь подобная мелочная борьба с топонимами выглядит нелепо на фоне реальных масштабов международных событий.

"Вкус и состав изделия из куриной грудки не изменились", — подтвердили в комбинате питание "Кремлевский".

Однако посетители заведения и пользователи соцсетей сразу начали смеяться над инициативой чиновников, отмечая, что "денацифицированной" котлете можно было в этом случае придумать и более романтическое или патриотическое имя".

К слову, это уже не первая попытка кулинарного переименования в России. Несколько лет назад в столовой МИД РФ аналогичное блюдо пытались продавать как "котлету по-крымски". Кроме этого, в меню парламента до сих пор остаются сырники по-киевски, и о том, постигнет ли их такая же судьба, пока неизвестно.

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