Добрый и злой полицейский: раскрыта шокирующая тактика Путина на переговорах

Бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич заявил, что Владимир Путин во время международных переговоров применяет продуманные манипулятивные приемы, позволяющие ему изменять тональность общения – от демонстративной вежливости до резкой агрессии.

По данным подкаста Bild, дипломат работал в России с периода аннексии Крыма до 2019 года и неоднократно наблюдал подобные методы при контактах с представителями российского руководства.

Фон Фрич отмечает, что особенно показательны были встречи с участием Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, где, по его словам, использовались четко отработанные сценарии влияния.

Одним из таких подходов он называет модель "доброго и злого полицейского". В этой схеме Лавров часто выступает в роли жесткого переговорщика, формирующего аргументацию через переложение ответственности на другую сторону. Дипломат объясняет это как "инверсию вины", когда действия России преподносятся как вынужденная реакция на шаги других государств.

"Когда я что-то натворил, я убеждаю тебя, что ты виноват... НАТО расширилось — вот мы и вынуждены защищаться", — описывает фон Фрич логику таких аргументов.

После этого, по его наблюдениям, Путин часто меняет стиль поведения, переходя к спокойной и дружелюбной манере общения. Однако, как подчеркнул дипломат, этот контраст может быть обманчивым и использоваться как элемент психологического воздействия.

"Под этой оболочкой скрывается скрытая агрессия… Он внезапно достает кинжал и наносит удар", — отмечает фон Фрич, описывая резкое изменение риторики.

Отдельное внимание экспосол обращает на то, что российский лидер часто показывает глубокое знание деталей внутренней политики других стран. Речь идет о конкретных цифрах, социальных показателях и экономических данных, которые Путин использует во время дискуссий для создания эффекта осведомленности и давления на собеседника.

По словам дипломата, такая осведомленность формирует чувство дисбаланса в переговорах.

"Он знает о тебе больше, чем ты думаешь", — заключает фон Фрич.

