Ефремов расплакался в суде и его отправили под домашний арест

Сегодня Таганский суд Москвы, начав рассмотрение дела по факту ДТП, участником которого стал народный артист России Михаил Ефремов, отправил последнего под домашний арест. Об этом передает издание "Известия" прямо с зала заседания.

Отмечается, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя, а вот адвокат Ефремова просил для своего подзащитного, который обвиняется в вождении автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения и вовсе меру, которая не связана с арестом.

"У моего подзащитного обнаружены ишемические проблемы с сердцем. Ограничения движения могут усугубить это заболевание", - обозначил свою позицию адвокат.

Родственники Ефремова на заседании не присутствовали.

Сам актер. находясь в металлической клетке, вел себя растеряно и даже расплакался.

"Это все чудовищно, что произошло. Со следствием мы поговорили, я согласен на домашний арест", - обозначил подозреваемый в создании дорожно-транспортного происшествия, которое привело к гибели человека.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России призвали отнять у Михаила Ефремова звание народного артиста в связи с резонансным ДТП, которое он спровоцировал, будучи пьяным.

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