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Эпидемия в России вышла из-под контроля: в 27 регионах вирус массово атакует население

Заражение из-за крови в больницах и тысячи смертей: Роспотребнадзор признал масштабную вспышку ВИЧ в России

27 октября 2026, 14:56
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Недилько Ксения

В Российской Федерации стремительно ухудшается ситуация с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Болезнь официально перестала быть проблемой только маргинализированных групп и поражает обычных граждан на общегосударственном уровне.

Эпидемия в России вышла из-под контроля: в 27 регионах вирус массово атакует население

Иллюстративное фото

Масштабы инфицирования достигли критической отметки в более чем двух десятках субъектов федерации.

"В 27 регионах РФ эпидемия ВИЧ перешла в генерализованную стадию — инфекция распространяется не только среди групп риска, но и среди широких слоев населения", — отмечают журналисты "Независимой газеты" со ссылкой на официальные отчеты Роспотребнадзора.

Наиболее угрожающие показатели демонстрируют три промышленных региона страны. В настоящее время "в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях ВИЧ имеют более 2% жителей".

Особенно уязвимой к смертоносному вирусу оказалась категория трудоспособных граждан среднего возраста, где фиксируется аномально высокий уровень распространения. Медицинская статистика свидетельствует, что "среди мужчин в возрасте 40–50 лет инфицированы более 3%". Ситуация усугубляется хроническим недостатком эффективного лечения и антиретровирусной терапии. Государственная система здравоохранения страны-агрессорки не способна обеспечить контроль над болезнью, из-за чего "только половина людей с ВИЧ в РФ испытывают подавленную вирусную нагрузку". Следствием этого является колоссальная смертность в федерации, ведь "ежегодно от ВИЧ умирают 30-34 тысяч россиян".

Параллельно с этим в российской медицинской сфере разгорелся внутренний скандал, связанный с халатностью персонала и несоблюдением санитарных норм в больницах. Инфекцию начали подхватывать непосредственно во время лечебных процедур.

"В российских больницах также зафиксировали рекордное за 15 лет количество заражений через кровь", — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители и эпидемиологи "расследуют 11 очагов инфицирования в десяти регионах", пытаясь остановить внутрибольничное распространение вируса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Московской области Российской Федерации зафиксировали вероятную вспышку обезьяньей оспы.



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