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«Еще одна короткая СВО»: в России намекают на молниеносный ракетный удар по Прибалтике

«Не думайте о секундах свысока»: пропагандисты РИА Новости заговорили о «ликвидации» Литвы без ввода войск

25 сентября 2026, 10:45
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Недилько Ксения

Российское государственное пропагандистское агентство РИА Новости выступило с открытыми угрозами военного нападения на страны Балтии. На публикацию кремлевских медиа обратила внимание журналистка Ксения Собчак, отметив, что пропаганда фактически анонсировала населению РФ "очередную короткую специальную военную операцию", но теперь уже на территории Литвы.

«Еще одна короткая СВО»: в России намекают на молниеносный ракетный удар по Прибалтике

Иллюстративное фото

"Поводом к такой агрессивной риторике, — отметила Ксения Собчак в своем сообщении, — стало решение парламента республики одобрить конституционную поправку, отменяющую прежний запрет на присутствие ядерного оружия в стране".

Российская сторона моментально обвинила Запад в намерениях развернуть ядерные боеголовки вблизи границ РФ, назвав Литву "полезным идиотом". Пропагандисты утверждают, что Париж и Лондон якобы манипулируют странами Балтии так же, как раньше украинцами, с целью создания критических вызовов безопасности для Москвы. При этом пропаганда проигнорировала слова литовского лидера Гитанаса Науседы о том, что Вильнюс не планирует реального размещения ядерного арсенала, а лишь создает правовое поле для маневра на случай изменения геополитических условий.

"У России есть выбор: как именно вести эту войну, — цинично декларируют рупоры Кремля в своем материале. — И очевидно, что все произойдет очень быстро, поскольку из-за географических особенностей конфликт в Прибалтике просто не сможет повторить украинский сценарий".

Более того, российские пропагандисты начали открыто обсуждать применение средств массового поражения как первоочередной шаг. По их мнению, если Запад поднимает тему ядерных рисков, то Москва может вообще отказаться от наземной операции.

"Вместо сухопутных войск исключительно ракеты с соответствующим боевым зарядом, открыто угрожает государственное агентство РФ, резюмируя свой материал зловещим предупреждением. — Это решение будет не просто скорым, а молниеносным. Не думайте о секундах свысока".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин выступил с заявлениями после выборов.



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