Эстония приступила к масштабному постоянному перемещению своих военных подразделений ближе к рубежам с Российской Федерацией и активно инвестирует в дальнобойное вооружение, способное поражать цели в глубоком тылу врага. Такие шаги обусловлены переходом страны к обновленной концепции "активной обороны", пишет Financial Times.

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Военное командование и спецслужбы Балтийской республики не видят признаков того, что Москва стремится к полномасштабному столкновению с НАТО по меньшей мере в ближайшие два года. В то же время, там убеждены: Кремль целенаправленно готовится к предстоящей войне. Эстонское руководство серьезно озабочено риском локального вторжения РФ, целью которого может стать испытание на прочность статьи о коллективной безопасности Североатлантического альянса. При этом в Таллине признают, что ни сама Эстония, ни блок в целом не имеют достаточных сил для гарантированного сдерживания такого точечного нападения.

Именно из-за этих вызовов государство, полностью возлагаемое на союзников в защите своего воздушного пространства, радикально пересматривает военную логистику. Ключевое боевое соединение страны — 1-я бригада — навсегда покидает место дислокации в Тапе и перебирается в Йыхву, расположенный всего в 50 километрах от российской границы. На новом месте уже строят мощную инфраструктуру для военнослужащих.

Параллельно разворачивается строительство еще одного военного объекта в Нарве, рассчитанного на 1000 солдат. Этот пункт предусматривает постоянное пребывание 200 военных с возможностью оперативно развернуть силы до полной вместимости в случае возникновения угрозы.

В настоящее время эстонские власти рассчитывают на временный буфер, пока основные боеспособные силы оккупационной армии РФ заблокированы на украинских фронтах. Тем не менее, прекращение боевых действий в Украине может мгновенно переформатировать уровень угрозы для Балтии.

"Мы боялись войны [в Украине]", — откровенно поделился анализом ситуации чиновник эстонской разведки, изображая нынешние тревоги европейских кругов безопасности. Оценивая будущие риски для своей страны после возможной заморозки или завершения боевых действий на юге, он резюмировал: "Теперь мы боимся окончания войны".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что европейские дипломаты демонстрируют солидарность с Украиной и отказываются подвергаться очередному шантажу Москвы. Официальные представительства всех государств-членов Европейского Союза, имеющих свои миссии в Киеве, продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме.