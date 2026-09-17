Есть все признаки: названа шокирующая причина, почему Путин не дождется новых выборов в Госдуму

18 сентября в России стартуют выборы в Государственную думу, которые продлятся три дня. Эта кампания может оказаться особенно важной для будущего политического Владимира Путина. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагает, что нынешние парламентские выборы могут стать последними за время его пребывания у власти.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По оценке Коваленко, вероятность такого развития событий сейчас можно оценивать как "50 на 50". Он сравнил нынешнюю ситуацию с предыдущими выборами в Госдуму, когда, по его мнению, предпосылок для скорейшего завершения правления Путина практически не было.

"Конец так быстро не наступает. Сейчас же — 50 на 50, потому что уже есть признаки того, что нынешние выборы в Госдуму РФ станут последними в карьере диктатора Путина", — заявил Коваленко.

В то же время, избирательная кампания проходит на фоне дальнейшего усиления провоенного курса Кремля. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Путин пытается представить голосование 18-20 сентября фактически как подтверждение общественной поддержки войны против Украины. Кремль также связывает "Единую Россию" с продолжением войны, а победу партии может использовать для демонстрации широкой поддержки своей политики.

Портал "Комментарии" уже писал , что конец 2026 года и начало 2027-го могут принести Украине новое обострение на фронте. После выборов в Госдуму РФ Кремль может пойти на новую волну мобилизации, а полученный человеческий ресурс использовать для усиления штурмов или открытия нового направления боевых действий. Такой прогноз озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.