Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

Это станет последней каплей для Путина: в Кремле хаос и паника из-за последствий войны

Российские учреждения прогнозируют в 2026 году дальнейшее замедление из-за слабого роста ВВП и падения инвестиций

4 марта 2026, 08:40
Ведущие аналитические центры России, такие как Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Высшая школа экономики и Центральный банк РФ констатируют существенное ухудшение макроэкономической ситуации. По их оценкам, экономика страны фактически оказалась на грани стагфляционного сценария. Такие сигналы поступают именно от учреждений, связанных с властными кругами. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Это станет последней каплей для Путина: в Кремле хаос и паника из-за последствий войны

Согласно обнародованным данным, сводный опережающий индикатор вероятности вхождения в рецессию еще с ноября 2025 значительно превышает критический порог, что свидетельствует о высоких рисках экономического спада. В то же время показатель, отражающий потенциал выхода из рецессии, остается на крайне низком уровне. Такая динамика указывает не только на рост угрозы кризиса, но и минимальные шансы быстрого восстановления. Аналитики допускают, что спад может затянуться более чем на год.

Ситуация в промышленности также показывает негативный тренд. Индекс деловой активности производственного сектора содержится ниже отметки 50 пунктов, что означает сокращение производства. Доходность предприятий за последний период существенно уменьшилась и продолжает падать, усиливая давление на бизнес.

Дополнительным тревожным сигналом является резкое ухудшение потребительских настроений. Социологические опросы фиксируют спад экономических ожиданий и рост пессимизма. Базовый прогноз на 2026 год предусматривает замедление роста ВВП, сокращение инвестиционной активности и реальную угрозу технической рецессии.

Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/prokremlivski-ekonomisty-vyznaly-rosiiska-ekonomika-na-mezhi-krakhu
