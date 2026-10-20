Европа окажется под колпаком: Россия начала строительство сверхважного объекта

Россия расширяет радиолокационные возможности в Калининградской области, где, судя по спутниковым снимкам, возводится крупный объект, предположительно связанный с загоризонтной радиолокационной станцией. Как сообщает The Times, сооружение находится неподалеку от Гвардейска, вблизи границ Польши и Литвы.

Калининград. Фото: из открытых источников

На снимках, опубликованных финской компанией ICEYE, видны три протяженных антенных массива длиной более 500 метров каждый. По предварительным оценкам, дальность такой системы в зависимости от ее характеристик может составлять от 900 до 3000 километров. Это потенциально позволяет отслеживать активность на значительной части Европы, включая Великобританию.

Загоризонтные радары отличаются от обычных станций тем, что используют особенности распространения радиоволн, позволяющие обнаруживать объекты за пределами прямой видимости. Такие комплексы могут играть важную роль в наблюдении за воздушной обстановкой и раннем предупреждении о потенциальных угрозах. Однако точные характеристики строящегося объекта и его готовность к работе в публикации не подтверждаются.

Калининградская область давно имеет стратегическое значение для России благодаря расположению между странами НАТО. Регион также неоднократно становился источником помех спутниковой навигации GPS, которые в последние годы затрагивали морское и воздушное сообщение в Северо-Восточной Европе.

Дополнительную обеспокоенность соседних государств вызывает размещение в регионе российских военных систем. По данным The Times, источники в Польше и Литве предполагают, что Москва могла начать переброску ядерных боеголовок в Калининградскую область. Независимое подтверждение этой информации в приведенных материалах не представлено.

У НАТО также есть собственные загоризонтные радиолокационные комплексы. Среди упомянутых систем – британские Pluto I и II на Кипре и французский комплекс Nostradamus недалеко от Парижа.

Если российский объект действительно предназначен для загоризонтного наблюдения, он может усилить возможности Москвы по отслеживанию военной активности в Европе. Но без официальных данных о назначении, технических характеристиках и стадии строительства оценивать реальные возможности новой станции пока преждевременно.

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