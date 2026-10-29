В Кремле заявили о намерении продолжить диалог с Финляндией и Норвегией, ведь именно Европа инициировала этот диалог, и он может продолжаться еще очень долго, не принося никаких результатов. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что договорённость о дальнейших контактах уже существует, однако конкретные сроки возможных встреч на высшем уровне пока не объявлены.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров с руководителями двух североевропейских государств, представитель Кремля отметил: "Мы договорились, что разговор будет продолжен".

Песков также объяснил, почему Москва считает такие контакты важными. По его словам, Финляндия и Норвегия являются соседями России, а потому сохранение каналов общения отвечает интересам сторон. Российский представитель подчеркнул, что появление политиков, готовых к диалогу, следует поддерживать.

"Если появляются государственные деятели, которые понимают необходимость диалога, это нужно поддерживать", — заявил Песков.

При этом представитель Кремля не уточнил, кто именно выступил инициатором продолжения разговора, какие вопросы могут обсуждаться и на каком уровне предполагается вести дальнейшие контакты. Не названы и возможные даты встреч.

Заявление прозвучало на фоне сложных отношений России с североевропейскими странами. Финляндия вступила в НАТО в 2023 году, а Норвегия является одним из основателей альянса. Вопросы безопасности и отношения Москвы с западными государствами остаются важной частью региональной повестки.

Пока слова Пескова свидетельствуют о готовности Кремля сохранять возможность дипломатического общения, но не подтверждают подготовку конкретной встречи. Будет ли заявленный диалог подкреплён практическими шагами и приведёт ли он к изменению отношений, российская сторона не уточнила.

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