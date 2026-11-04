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Фиаско Трампа на выборах в Конгресс: в Кремле удивили заявлением

В Москве рассчитывают на продолжение усилий американского президента по урегулированию войны

4 ноября 2026, 15:10
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Кравцев Сергей

В Кремле рассчитывают, что президент США Дональд Трамп продолжит предпринимать усилия для урегулирования войны России против Украины, несмотря на результаты промежуточных выборов в американский Конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию журналисту Life Александру Юнашеву. 

Фиаско Трампа на выборах в Конгресс: в Кремле удивили заявлением

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва искренне надеется, что американский лидер не откажется от своих миротворческих инициатив после изменения расстановки сил в законодательной власти США.

Заявление представителя Кремля прозвучало на фоне политических перемен в Вашингтоне. Итоги промежуточных выборов могут повлиять на возможности администрации Трампа проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, поскольку Конгресс играет важную роль в принятии бюджетных решений и утверждении законодательных инициатив.

В Москве, судя по заявлению Пескова, заинтересованы в том, чтобы президент США и дальше оставался вовлеченным в переговорные усилия по Украине. При этом пресс-секретарь Путина не уточнил, каких именно шагов Кремль ожидает от американской администрации и на каких условиях Россия готова обсуждать возможное урегулирование.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина, США и Россия готовятся к новому раунду трехсторонних переговоров, который запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. Однако кандидатура главы российской делегации уже вызвала вопросы у аналитиков: Кремль вновь назначил главным переговорщиком Владимира Мединского.




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