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Главный коммунист РФ Зюганов подверг критике войну Путина и заявил о фальсификации выборов

Критика Кремля изнутри системы: Геннадий Зюганов заявил о возвращении «лихих 90-х» во время избирательной кампании в РФ

22 сентября 2026, 16:22
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Недилько Ксения

Внутри обычно монолитной и подконтрольной Кремлю российской системной оппозиции стали прорываться серьезные проявления недовольства действующим геополитическим и экономическим вектором развития государства. Во время публичного выступления перед прессой многолетний глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов озвучил ряд тревожных для действующих российских властей выводов.

Главный коммунист РФ Зюганов подверг критике войну Путина и заявил о фальсификации выборов

Геннадий Зюганов

Главный коммунист страны-агрессорки открыто признал, что затяжные боевые действия истощают ресурсы государства и ведут его в тупик.

"Если не изменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют, — безальтернативно объявил глава КПРФ Геннадий Зюганов, предсказывая катастрофические последствия путинского режима в случае сохранения текущей стратегии. Предлагая собственную идеологическую альтернативу для удержания стабильности, политик добавил: — Без левоцентристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу просто нечем".

Отдельное внимание в своей речи Зюганов уделил критическому провалу России в сфере высоких технологий и всеобщей деградации финансовой системы, которая подпитывает только богатые слои населения.

"Мир идет вперед со скоростью, которая перевалила за 3–4%, а мы в течение 15 лет имеем лишь 1%, и это абсолютно недопустимо, — пожаловался российский депутат на катастрофическое технологическое отставание РФ, напомнив о невыполненных обещаниях Кремля. Чиновник подчеркнул глубинный раскол в обществе: — Президент в своем послании строго поставил задачу по мировым темпам и новейшим технологиям, но мы за 20 лет даже собственный телефон сделать не смогли! Общество трудно сплотить, когда за годы войны олигархия увеличилась со 105 до 155 человек, сосредоточив в своих карманах 700 миллиардов долларов больше, чем весь бюджет страны. При этом они не хотят участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться".

Напоследок лидер КПРФ затронул наиболее запретную тему российского политикума — легитивность обновленного состава парламента. Он фактически признал, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы правительственными структурами посредством грязных технологий прошлого. По словам Зюганова, во время проведения избирательной кампании в России снова ярко проявились те деструктивные тенденции, которые пришли непосредственно из "лихих 90-х", и допускать повторения подобного произвола в будущем категорически нельзя.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что новоизбранные депутаты Госдумы РФ требуют от Белоусова отвести войска из Лиманского направления.



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