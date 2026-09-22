Внутри обычно монолитной и подконтрольной Кремлю российской системной оппозиции стали прорываться серьезные проявления недовольства действующим геополитическим и экономическим вектором развития государства. Во время публичного выступления перед прессой многолетний глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов озвучил ряд тревожных для действующих российских властей выводов.

Геннадий Зюганов

Главный коммунист страны-агрессорки открыто признал, что затяжные боевые действия истощают ресурсы государства и ведут его в тупик.

"Если не изменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют, — безальтернативно объявил глава КПРФ Геннадий Зюганов, предсказывая катастрофические последствия путинского режима в случае сохранения текущей стратегии. Предлагая собственную идеологическую альтернативу для удержания стабильности, политик добавил: — Без левоцентристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу просто нечем".

Отдельное внимание в своей речи Зюганов уделил критическому провалу России в сфере высоких технологий и всеобщей деградации финансовой системы, которая подпитывает только богатые слои населения.

"Мир идет вперед со скоростью, которая перевалила за 3–4%, а мы в течение 15 лет имеем лишь 1%, и это абсолютно недопустимо, — пожаловался российский депутат на катастрофическое технологическое отставание РФ, напомнив о невыполненных обещаниях Кремля. Чиновник подчеркнул глубинный раскол в обществе: — Президент в своем послании строго поставил задачу по мировым темпам и новейшим технологиям, но мы за 20 лет даже собственный телефон сделать не смогли! Общество трудно сплотить, когда за годы войны олигархия увеличилась со 105 до 155 человек, сосредоточив в своих карманах 700 миллиардов долларов больше, чем весь бюджет страны. При этом они не хотят участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться".

Напоследок лидер КПРФ затронул наиболее запретную тему российского политикума — легитивность обновленного состава парламента. Он фактически признал, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы правительственными структурами посредством грязных технологий прошлого. По словам Зюганова, во время проведения избирательной кампании в России снова ярко проявились те деструктивные тенденции, которые пришли непосредственно из "лихих 90-х", и допускать повторения подобного произвола в будущем категорически нельзя.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что новоизбранные депутаты Госдумы РФ требуют от Белоусова отвести войска из Лиманского направления.