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Недилько Ксения
Внутри обычно монолитной и подконтрольной Кремлю российской системной оппозиции стали прорываться серьезные проявления недовольства действующим геополитическим и экономическим вектором развития государства. Во время публичного выступления перед прессой многолетний глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов озвучил ряд тревожных для действующих российских властей выводов.
Геннадий Зюганов
Главный коммунист страны-агрессорки открыто признал, что затяжные боевые действия истощают ресурсы государства и ведут его в тупик.
Отдельное внимание в своей речи Зюганов уделил критическому провалу России в сфере высоких технологий и всеобщей деградации финансовой системы, которая подпитывает только богатые слои населения.
Напоследок лидер КПРФ затронул наиболее запретную тему российского политикума — легитивность обновленного состава парламента. Он фактически признал, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы правительственными структурами посредством грязных технологий прошлого. По словам Зюганова, во время проведения избирательной кампании в России снова ярко проявились те деструктивные тенденции, которые пришли непосредственно из "лихих 90-х", и допускать повторения подобного произвола в будущем категорически нельзя.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что новоизбранные депутаты Госдумы РФ требуют от Белоусова отвести войска из Лиманского направления.