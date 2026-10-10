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Готова ли РФ к завершению войны с Украиной: Кремль раскрыл детали разговора Путина и Трампа

По версии Кремля, российский лидер отверг перспективу возобновления переговоров по Украине и заявил о намерении продолжать войну до достижения поставленных целей

10 октября 2026, 07:55
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Кравцев Сергей

Владимир Путин не намерен возобновлять мирные переговоры по Украине и собирается продолжать боевые действия до выполнения заявленных Москвой задач. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Готова ли РФ к завершению войны с Украиной: Кремль раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По словам Ушакова, беседа продолжалась около полутора часов. Американский лидер, как утверждает представитель Кремля, поздравил Путина с днём рождения, пожелал ему успехов и благополучия, а также передал привет от первой леди США.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Трампа за внимание к диалогу с Москвой, однако, согласно изложению Ушакова, дал понять, что позиция России по войне против Украины остаётся неизменной.

Помощник российского президента также сообщил, что Путин отверг возможность возобновления мирных переговоров. При этом российский лидер обвинял Украину в попытках сорвать выборы в России и убеждал американского коллегу, что украинское сопротивление якобы не имеет перспектив. Утверждения о ситуации на фронте исходят от российской стороны и не являются независимой оценкой.

По словам Ушакова, Трамп распорядился передать украинской стороне полученные от Москвы сигналы. Содержание этих посланий помощник президента подробно не раскрыл.

Стороны также обсудили работу каналов связи, в том числе по линии спецслужб, и возможную встречу на саммите АТЭС. Она состоится, если оба лидера примут участие в мероприятии.

Отдельно Ушаков отметил, что собеседники не спешили завершать разговор. Однако за дипломатическими любезностями пока не просматривается конкретного прорыва: публично озвученная позиция Путина не свидетельствует о готовности Москвы отказаться от продолжения войны.

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