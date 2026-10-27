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«Как-то жиденько»: российский Z-блогер раскритиковал результаты ночного удара по Киеву

«Можно предположить, что ТЭЦ не были целями»: анализ ночной атаки от прокремлевского ресурса

27 октября 2026, 10:22
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Недилько Ксения

В российском информационном сегменте, специализирующемся на военной тематике, активно обсуждают последствия масштабной ночной атаки на столицу Украины. Отдельные обозреватели обратили внимание на разногласия между данными официального отчета Минобороны РФ и информацией о реальных повреждениях инфраструктуры в городе Киев .

«Как-то жиденько»: российский Z-блогер раскритиковал результаты ночного удара по Киеву

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Наше МО ни о ТЭЦ, ни об универе ничего не сказало в своем утреннем докладе", — отметил автор профильного российского Telegram-канала Fightbomber.

Он добавил, что поэтому можно предположить отсутствие указанных объектов среди начальных целей военного командования РФ. По его оценке, несмотря на заявления об ударах, энергоснабжение в Киеве сохранено, а здание университета не испытало разрушений.

В то же время в прокремлевских милитарных кругах выражают недовольство масштабами и эффективностью проводимой воздушной операции.

"Если это был МАУ (массированный авиационный удар), то как-то редко и мало", — констатировал блогер, выразив надежду, что это была лишь комбинированная атака.

Автор сообщения также пожаловался на высокую информационную дисциплину среди жителей Киева, которые, в отличие от российских граждан, не распространяют в сети фото и видео с мест попадания. Из-за нехватки визуальных материалов с разных ракурсов представители РФ пока не могут установить степень повреждений и перспективы возобновления работы Южного моста, в связи с чем блоггер призвал свою аудиторию посылать ему соответствующие кадры в частные сообщения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Виталий Кличко показал, как выглядит пораженный мост, и сообщил, что путь перекрыт для транспорта.



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