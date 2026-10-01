На прошлой неделе украинцев порадовал глава Минэкономразвития России Решетников. Остатки журналистов в России расспрашивали гражданина России Решетникова о том, как выполняется задача путина от июня 2026 года о переносе штаб-квартир крупных государственных компаний за пределы Москвы. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Кремль. Фото: из открытых источников

"На самом деле, это была некая кремлевская сказочка о том, как федеральный центр отдает часть налоговых поступлений в регионы России. Правда, выплыла после выборов: почти все государственные компании послали путина к его маме", – отметил эксперт.

По его словам, Российская железная дорога, Почта России, Транснефть, Роснефть и десяток других компаний просто перевели бэк-офисы и ИТ подразделения в регионы России. Распоряжение путина выполнили только оборонный Промсвязьбанк (еще до войны переехавший в Ярославль) и энергетическая компания РусГидро (переехала в Красноярский край).

"Кстати, наш Мадяр в курсе, что оборонный ПСБ банк квартируется в Ярославле? А вот РусГидро бомбить не нужно: их в 2023-2026 гг. финансово "разбомбило" правительство РФ и компания де-факто находится в состоянии банкротства", – отметил экономист.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская экономика может столкнуться с серьезным кризисом на фоне растущих военных расходов, международных санкций и ударов Украины по энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в оценке Датской службы оборонной разведки, на которую ссылается американское издание Axios.

Согласно документу сразу несколько факторов усиливают давление на российскую экономику. Среди них – масштабные расходы на войну, ограничения со стороны западных стран и повреждение объектов энергетической инфраструктуры в результате украинских атак.



