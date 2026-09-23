Красная линия пройдена: что известно о новой операции Путина

Россия все активнее проверяет реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства – от дронов и ракет до недавнего залета самолета. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, к чему может готовиться лидер РФ Владимир Путин и когда ситуация способна перейти на новый уровень.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что серия инцидентов вряд ли выглядит случайной. По его мнению, Москва проверяет предел реакции Альянса: насколько быстро поднимается авиация, готовы ли силы НАТО сбивать дроны и каким будет ответ на более серьезные инциденты.

Отдельно чат-бот обращает внимание на сентябрьские события, когда российские дроны заставили Польшу и Румынию поднимать авиацию, а 15 сентября НАТО сбила дрон над Литвой.

В то же время чат-бот не считает, что это автоматически означает подготовку к прямому нападению на НАТО. Его версия – Москва испытывает военную и психологическую выдержку Альянса, заставляя его тратить больше ресурсов в защиту восточных границ.

По оценке ChatGPT, конкретного ответа на вопрос, когда может начаться нападение, пока нет. Самым опасным сценарием может стать ошибка или преднамеренная провокация, которая приведет к гибели людей на территории НАТО.

Чат-бот Gemini оценивает ситуацию более жестко. Чат-бот считает, что дроны, ракеты и самолет – это не случайные сбои, а методическая проверка границ дозволенного. Москва, по его мнению, выясняет, как быстро реагирует НАТО и готов ли Альянс реально уничтожать эти цели.

По версии Gemini Путин сейчас не готовит немедленную масштабную войну с НАТО. Речь идет о постепенном приучении Запада к российским действиям и проверке единства Альянса.

Чат-бот допускает, что при отсутствии жесткой военной реакции открытые гибридные атаки против пограничных стран ЕС могут начаться уже в ближайшие полтора года.

Чат-бот Grok также говорит о системной проверке НАТО. По его мнению, Россия тестирует, будет ли Альянс сбивать цели или ограничится предупреждениями.

В то же время Grok видит другую цель: гибридное давление, которое должно заставить Европу опасаться эскалации и уменьшить поддержку Украины. Чатбот предполагает, что Москва может попытаться нанести ограниченный удар дронами или ракетами по объектам в Польше или странах Балтии уже зимой или весной 2027 года.

Все три ответа сходятся в одном: описанные инциденты рассматриваются как проверка реакции НАТО, а не как доказательство неизбежного полномасштабного нападения.

Различаются оценки дальнейшего развития. ChatGPT осторожно говорит о риске случайной или спровоцированной эскалации без конкретных сроков. Gemini допускает переход к открытым гибридным атакам в течение года-полтора. Grok называет более конкретный сценарий – возможны ограниченные удары зимой или весной 2027 года.

Пока все три чата описывают ситуацию как этап проверки границ реакции Альянса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о скрытом плане Кремля по Украине.



