"Кремль готов ждать": Путин уверен, что руководство Украины приедет в Москву

Президент России Владимир Путин обозначил, что визит Украины в Москву с дипломатической целью обязательно пройдет, независимо от того, сколько для этого потребуется времени. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на издание Вести.

Так, по словам лидера Российской Федерации, в Кремле готовы ждать этой встречи, так как она неизбежна.

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", - заявил российский гарант.

При этом Владимир Путин сделал довольно циничную ремарку, отметив, что конфликта с Украиной, как с таковой, у него не возникало.

"Мы же не поругались с Украиной, у нас просто разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти", - указал президент России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вчера на Донбассе произошла перестрелка по инициативе боевиков, нарушивших целый ряд договоренностей. К сожалению, из-за вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Они находятся в больнице.

Отдельно сообщается, что боевики использовали НАРы для обстрелов вблизи Павлополя. Так, неподалеку от жилых домов и позиций украинских военнослужащих обнаружили две неуправляемые авиационные ракете С-8. В штабе объяснили, что ракеты являются неуправляемыми, поэтому оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. К счастью, ракеты не сработали.



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