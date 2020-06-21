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Главная Новости Мир Россия "Кремль готов ждать": Путин уверен, что руководство Украины приедет в Москву
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"Кремль готов ждать": Путин уверен, что руководство Украины приедет в Москву

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с ним руководства Украины пройдет в Кремле и это неизбежно

сегодня, 18:11
Автор:

Екатерина Белоброва
"Кремль готов ждать": Путин уверен, что руководство Украины приедет в Москву

Президент России Владимир Путин обозначил, что визит Украины в Москву с дипломатической целью обязательно пройдет, независимо от того, сколько для этого потребуется времени. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на издание Вести.

Так, по словам лидера Российской Федерации, в Кремле готовы ждать этой встречи, так как она неизбежна.

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", - заявил российский гарант.

При этом Владимир Путин сделал довольно циничную ремарку, отметив, что конфликта с Украиной, как с таковой, у него  не возникало.

"Мы же не поругались с Украиной, у нас просто разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти", - указал президент России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вчера на Донбассе произошла перестрелка по инициативе боевиков, нарушивших целый ряд договоренностей. К сожалению, из-за вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Они находятся в больнице.

Отдельно сообщается, что боевики использовали НАРы для обстрелов вблизи Павлополя. Так, неподалеку от жилых домов и позиций украинских военнослужащих обнаружили две неуправляемые авиационные ракете С-8. В штабе объяснили, что ракеты являются неуправляемыми, поэтому оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. К счастью, ракеты не сработали.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-nazval-vizit-rukovodstva-ukrainy-moskvu-1592749297.html
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