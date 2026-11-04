Россия продолжает обвинять европейские государства в якобы агрессивной политике, одновременно пытаясь представить собственные действия как реакцию на угрозы со стороны Запада. На этот раз мишенью Москвы стала Польша. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с обвинениями в адрес Варшавы и стран Балтии, назвав их главными сторонниками жесткого курса Европы против России.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало 3 ноября. По словам Лаврова, Польша и балтийские государства являются наиболее активными сторонниками того, что он назвал "реакционной и агрессивной" политикой европейских стран в отношении Москвы.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что таким образом российский министр фактически попытался представить оборонительные меры европейских государств как проявление агрессии против РФ.

По оценке экспертов, заявление Сергея Лаврова, вероятно, стало косвенной реакцией на недавние шаги Польши по укреплению собственной безопасности и защите от российских угроз.

В ISW обращают внимание на противоречие в позиции Кремля: Москва обвиняет европейские страны в эскалации, хотя сама продолжает усиливать военную и кибернетическую активность на европейском направлении.

Подобная риторика используется российскими официальными лицами не впервые. Кремль регулярно пытается представить укрепление обороноспособности НАТО и европейских государств как подготовку к противостоянию с Россией.

Однако за такими заявлениями может стоять не только стремление повлиять на международную повестку. Аналитики ISW предполагают, что Москва также пытается спровоцировать внутренние разногласия в самой Польше, усиливая споры вокруг отношений с Россией и политики безопасности.

Таким образом, обвинения Лаврова могут быть частью более широкой информационной стратегии Кремля, направленной на ослабление европейского единства и сокрытие реальных источников угрозы для региона.

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