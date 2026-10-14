Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине. По его словам, Кремлю ничего не известно об этой ситуации, кроме информации, появившейся в средствах массовой информации.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Было бы лучше, если бы такие блестящие технологии, как Starlink, вообще не использовались в военных целях", — заявил представитель Кремля.

Его комментарий прозвучал на фоне сообщений украинских военных о перебоях со связью, которые затрудняют управление беспилотниками. Ранее представители 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск сообщали о проблемах на Гуляйпольском направлении: во время полетов дронов соединение могло пропадать на 10-20 секунд.

По данным украинских военных, такие сбои осложняют управление беспилотными аппаратами, а снижение скорости их полета может повышать уязвимость перед средствами противодействия противника. В одном из подразделений беспилотных систем из-за проблем со связью пришлось отменить часть миссий.

Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, используется для обеспечения спутникового интернета, в том числе в районах боевых действий. Для украинских сил эта технология имеет значение при организации связи и управлении некоторыми беспилотными системами.

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