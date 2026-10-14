Кремль попробует воспользоваться дизельным соглашением с Трампом: в США раскрыли нюанс

Российские власти пытаются успокоить население на фоне новостей о соглашении с США по поставкам дизельного топлива. В Кремле уверяют, что экспорт не приведет к дефициту внутри страны, однако аналитики Института изучения войны (ISW) обращают внимание на риски для российского рынка.

Кремль. Фото: из открытых источников

Как отмечается в свежем отчете ISW, вице-премьер и министр экономики России Александр Новак заявил, что поставки российского дизеля в США не повлияют на ситуацию с обеспечением топливом внутри РФ.

По оценке аналитиков, подобные заявления направлены прежде всего на то, чтобы предотвратить беспокойство среди россиян. Опасения связаны с тем, что этим летом в отдельных регионах страны уже возникали проблемы с доступностью топлива.

После публичных заверений Новак провел совещание с профильными министрами и представителями нефтяных компаний. По итогам встречи он поручил активизировать меры, направленные на обеспечение достаточных поставок топлива в российские регионы.

Однако в ISW считают, что предпринятые шаги не снимают всех вопросов. По оценке аналитиков, российское руководство может отдать приоритет выполнению обязательств перед США, рассчитывая использовать договоренности по дизелю для продвижения собственных интересов в войне против Украины.

Таким образом, за заявлениями о стабильности внутреннего рынка может скрываться более сложный расчет Москвы. С одной стороны, Кремлю необходимо демонстрировать способность обеспечивать население топливом, с другой – соглашение с Вашингтоном может иметь для России политическое значение.

Пока российские власти обещают не допустить перебоев, остается открытым вопрос, хватит ли внутренних резервов для одновременного обеспечения регионов и выполнения экспортных обязательств. При этом вывод о возможном приоритете поставок в США является оценкой ISW, а не подтвержденным решением российского правительства.

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