Кремль принял окончательное решение по перемирию: будет ли пауза в ударах по энергетике

Россия фактически отвергла предложение о прекращении дальних ударов по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на обсуждение такого варианта между США и российской стороной. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (ISW) в своем последнем анализе.

Кремль. Фото: из открытых источников

22 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война должна завершиться путем переговорного урегулирования, а не военной победой одной из сторон. На следующий день Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После переговоров американский дипломат сообщил, что Россия и Украина проявляют интерес к ограниченному перемирию, которое могло бы касаться энергетики и поставок зерна. При этом он подчеркнул: такая договоренность сама по себе войну не завершит, но может стать основой для более широких переговоров.

Однако заявление Кремля оказалось гораздо жестче. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос, являются ли западные предложения об энергетическом перемирии лишь риторикой. ISW расценивает это как фактический отказ Москвы от предложения прекратить дальние удары по энергетической инфраструктуре.

Одновременно Кремль заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Дональдом Трампом, но подчеркнул необходимость предварительной подготовки переговоров на экспертном уровне. Отдельно Песков заявил, что Москва не видит препятствий для переговоров с Украиной, однако Путин, по его словам, готов встретиться с Владимиром Зеленским только в Москве.

Сам Путин 23 сентября заявил, что российская армия способна достичь поставленных целей на поле боя. ISW отмечает, что речь идет о целях, которые предполагают фактическую капитуляцию Украины.

По оценке института, заявления российских властей показывают, что Кремль пока не готов менять свои максималистские требования ради ограниченного прекращения огня. Вместо этого Москва продолжает делать ставку на военное давление и сохранение нынешних переговорных позиций.

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