logo

BTC/USD

84519

ETH/USD

2694.75

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль принял окончательное решение по перемирию: будет ли пауза в ударах по энергетике
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль принял окончательное решение по перемирию: будет ли пауза в ударах по энергетике

После переговоров Рубио и Лаврова в Вашингтоне рассчитывали хотя бы на ограниченную договоренность, но Москва вновь заговорила о продолжении войны

24 сентября 2026, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия фактически отвергла предложение о прекращении дальних ударов по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на обсуждение такого варианта между США и российской стороной. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (ISW) в своем последнем анализе.

Кремль принял окончательное решение по перемирию: будет ли пауза в ударах по энергетике

Кремль. Фото: из открытых источников

22 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война должна завершиться путем переговорного урегулирования, а не военной победой одной из сторон. На следующий день Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После переговоров американский дипломат сообщил, что Россия и Украина проявляют интерес к ограниченному перемирию, которое могло бы касаться энергетики и поставок зерна. При этом он подчеркнул: такая договоренность сама по себе войну не завершит, но может стать основой для более широких переговоров.

Однако заявление Кремля оказалось гораздо жестче. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос, являются ли западные предложения об энергетическом перемирии лишь риторикой. ISW расценивает это как фактический отказ Москвы от предложения прекратить дальние удары по энергетической инфраструктуре.

Одновременно Кремль заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Дональдом Трампом, но подчеркнул необходимость предварительной подготовки переговоров на экспертном уровне. Отдельно Песков заявил, что Москва не видит препятствий для переговоров с Украиной, однако Путин, по его словам, готов встретиться с Владимиром Зеленским только в Москве.

Сам Путин 23 сентября заявил, что российская армия способна достичь поставленных целей на поле боя. ISW отмечает, что речь идет о целях, которые предполагают фактическую капитуляцию Украины.

По оценке института, заявления российских властей показывают, что Кремль пока не готов менять свои максималистские требования ради ограниченного прекращения огня. Вместо этого Москва продолжает делать ставку на военное давление и сохранение нынешних переговорных позиций.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский назвал место возможной встречи с Трампом и Путиным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-23-2026/
Теги:

Новости

Все новости