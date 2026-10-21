Кремль увидел шанс сломать Украину: при чем здесь конфликт между Трампом и Зеленским

Российское руководство рассчитывает использовать разногласия между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским для усиления давления на Киев. В Москве считают, что охлаждение отношений с Вашингтоном может ослабить позиции Украины на переговорах и повысить вероятность уступок, в том числе по Донбассу. Об этом пишет The Washington Post.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, российские чиновники обратили внимание на ряд решений американской администрации после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным. В Москве их рассматривают как признаки изменения подхода Вашингтона к войне и возможностей для дальнейшего сближения с США.

Среди событий, которые могли укрепить такие ожидания, издание упоминает смягчение ограничений, связанных с поставками российского дизельного топлива на мировой рынок, отсутствие новых масштабных санкционных мер и усиление публичного давления на украинское руководство. Украина также столкнулась с ограничениями доступа к важным спутниковым системам и задержками поставок ракет-перехватчиков.

19 октября Трамп вновь раскритиковал Зеленского, заявив, что Украине, возможно, следует сменить человека, который ведет переговоры от ее имени. Специальный представитель Кремля Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление словами "Шах и мат". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, выступил с резкими оценками способности Киева продолжать сопротивление.

Однако интерес Москвы не ограничивается вопросами войны. Российские представители рассчитывают также расширить экономическое взаимодействие с Вашингтоном. Дмитриев сообщал об обсуждении инвестиционных проектов в Арктике, энергетике и сфере производства сжиженного природного газа.

По оценкам собеседников The Washington Post, для Кремля особенно важен политический эффект возможного раскола между США и Украиной. При этом экономические уступки сами по себе не означают достижения договоренностей по войне, а реальные перспективы сотрудничества будут зависеть от дальнейших решений обеих сторон.

Таким образом, Москва пытается использовать изменившуюся дипломатическую обстановку одновременно для продвижения своих требований к Киеву и поиска новых возможностей для отношений с Вашингтоном.

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