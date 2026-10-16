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Кравцев Сергей
В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не готов брать на себя ответственность за достижение мирного урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя подход Киева к возможному завершению войны.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
По словам представителя Кремля, в этом вопросе позиция Москвы совпадает с мнением президента США Дональда Трампа. Российская сторона утверждает, что украинское руководство не демонстрирует необходимой готовности к политическому решению конфликта.
В Кремле не уточнили, какие конкретные действия украинского президента считают отказом от переговоров и какие условия Москва готова предложить для достижения договоренностей. Поэтому заявление Пескова отражает прежде всего политическую оценку российской стороны, а не свидетельствует о наличии согласованного мирного плана.
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Также издание "Комментарии" сообщало — представители администрации президента США Дональда Трампа в последние месяцы неоднократно просили Владимира Зеленского воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.