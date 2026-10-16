В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не готов брать на себя ответственность за достижение мирного урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя подход Киева к возможному завершению войны.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, в этом вопросе позиция Москвы совпадает с мнением президента США Дональда Трампа. Российская сторона утверждает, что украинское руководство не демонстрирует необходимой готовности к политическому решению конфликта.

"Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить на мирное урегулирование", — заявил Дмитрий Песков, изложив позицию российского руководства.

В Кремле не уточнили, какие конкретные действия украинского президента считают отказом от переговоров и какие условия Москва готова предложить для достижения договоренностей. Поэтому заявление Пескова отражает прежде всего политическую оценку российской стороны, а не свидетельствует о наличии согласованного мирного плана.

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Также издание "Комментарии" сообщало — представители администрации президента США Дональда Трампа в последние месяцы неоднократно просили Владимира Зеленского воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее "Комментарии" писали - Дмитрий Песков заявил, что усилия США по урегулированию войны против Украины якобы сталкиваются с нежеланием Киева идти на мир. По его утверждению, ответственность за отсутствие прогресса в переговорах лежит на украинском руководстве и лично президенте Владимире Зеленском.