Кремль выдвигает НАТО ультиматум: без его выполнения война не закончится

Кремль пытается расколоть европейские страны, чтобы ослабить их позиции в возможных переговорах о завершении войны против Украины. Москва также стремится ограничить участие европейских представителей в мирном процессе, пока они не согласятся с российскими требованиями. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

29 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что европейские государства не имеют единой позиции после телефонного разговора Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По словам Ушакова, Москва не ожидала подобной "непоследовательности" со стороны Европы.

Одновременно российский чиновник дал понять, что нынешний формат предполагает трехсторонние переговоры России, Украины и США, без участия европейских представителей. При этом он допустил, что в будущем Москве все же придется вести диалог с теми, кто ей "не очень нравится".

Схожие сигналы прозвучали и от других представителей Кремля. Дмитрий Песков заявил о необходимости поддерживать европейских политиков, выступающих за диалог с Россией. Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, обвинила европейских лидеров в нежелании обсуждать российские интересы и выдвижении якобы нереалистичных требований.

В ISW считают, что за этими заявлениями стоит попытка Москвы добиться согласия Европы на требования, выдвинутые еще в декабре 2021 года. Речь идет о возвращении военного присутствия НАТО к границам альянса 1997 года. Фактически такое условие означало бы масштабное сокращение присутствия НАТО в Европе и пересмотр действующей архитектуры безопасности.

По оценке аналитиков, Кремль также использует контакты Путина с лидерами Финляндии и Норвегии, чтобы усилить недоверие между европейскими государствами. Цель Москвы – ослабить единую переговорную позицию Европы и добиться условий, при которых Россия сможет влиять на будущее Украины без полноценного участия ее европейских партнеров.

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