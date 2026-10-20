Кремль ждет Уиткоффа: какие сигналы Путин хочет получить от США по Украине

В Кремле рассчитывают в ближайшее время организовать встречу президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя возможность визита американского представителя после переговоров по Украине в Норвегии.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу", — сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, возможные переговоры позволят американской стороне проинформировать Путина об итогах контактов с украинскими и европейскими представителями. Кроме того, Москва рассчитывает продолжить обмен позициями с Вашингтоном по вопросам, которые стороны считают важными.

Песков заявил, что Россия высоко оценивает посреднические усилия США и рассматривает подобные контакты как своевременные и содержательные. При этом он не назвал конкретную дату предполагаемой встречи и не раскрыл, какие именно вопросы могут стать главными темами обсуждения.

Визит Уиткоффа может стать очередным этапом дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном на фоне продолжающихся разногласий вокруг завершения войны в Украине. Для Кремля встреча также открывает возможность напрямую получить оценку американской стороной переговоров с Киевом и европейскими государствами.

Однако сам факт готовности к новым контактам еще не свидетельствует о сближении позиций или наличии согласованного плана урегулирования. Стороны пока публично не представили договоренностей, которые гарантировали бы продвижение к прекращению боевых действий.

Заявление Пескова показывает, что Москва заинтересована в продолжении диалога с администрацией Дональда Трампа. Теперь ключевой вопрос – приведут ли новые переговоры к конкретным решениям по Украине или останутся обменом сигналами между двумя столицами.

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