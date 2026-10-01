Куда Путин бросит мобилизованные войска: военный ВСУ назвал три опасных сценария

Россия уже проводит скрытую мобилизацию, а новое пополнение может быть использовано по одному из трех сценариев.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщил военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, мобилизовать могут до 300 тыс. человек и рассказал, на какие направления могут бросить новые войска.

Первый вариант – опрокидывание опытных российских военных на западное направление, а заменить на фронте в Украине могут мобилизованными. Речь идет, в частности, о возможном движении в сторону Польши или Литвы.

"Если новыми мобилизованными заменят опытных на любом участке украинского фронта, а опытных переместят в Беларусь или западную границу для запада в Польшу или Литву, это один сценарий", — отметил Сазонов.

Второй сценарий, по его словам, – большое наступление с территории Беларуси на Киев. В таком случае российское командование открыло бы новое направление, заставившее ВСУ перебрасывать туда часть наиболее боеспособных подразделений из других участков фронта.

"Второй вариант — большое наступление из Беларуси на Киев. Чем оно интересно? Во-первых, открывается новое направление, новый фронт. Это для ВСУ резко большая нагрузка. Игнорировать его мы не сможем, потому что это наступление на столицу, придется перебрасывать войска из других направлений", — отмечает военный.

Третий вариант – использовать мобилизованные без открытия нового фронта. Речь идет о массовом ужесточении уже активных направлений, где российские войска пытаются изменить ситуацию в свою пользу.

"Не будет захода в Литву, Польшу. Не будет нового направления из Беларуси в Киев. Просто много мяса на Краматорск, на Славянск, на Лиман, на Дружковку, на Доброполье, на Гуляйполе, чтобы переломить ситуацию в свою пользу и начать наступление", — отметил военный.

По его словам, именно третий сценарий может быть наиболее вероятен, поскольку он предусматривает использование пополнения для усиления уже имеющихся направлений.

"На мой взгляд, все варианты возможны, все интересны, все логичны и, наверное, все прописаны в российском генштабе офицерами планирования. Но первые два варианта для Кремля слишком утонченные. Это уже тонкая игра какая-то, так что будет выбран, скорее всего, на мой взгляд, третий: заваливать мясом существующее направление”, — подытожил Сазонов.

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