Куда Путин бросит мобилизованные войска: военный ВСУ назвал три опасных сценария

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Кречмаровская Наталия
Россия уже проводит скрытую мобилизацию, а новое пополнение может быть использовано по одному из трех сценариев.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Об этом сообщил военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, мобилизовать могут до 300 тыс. человек и рассказал, на какие направления могут бросить новые войска.
Первый вариант – опрокидывание опытных российских военных на западное направление, а заменить на фронте в Украине могут мобилизованными. Речь идет, в частности, о возможном движении в сторону Польши или Литвы.
Второй сценарий, по его словам, – большое наступление с территории Беларуси на Киев. В таком случае российское командование открыло бы новое направление, заставившее ВСУ перебрасывать туда часть наиболее боеспособных подразделений из других участков фронта.
Третий вариант – использовать мобилизованные без открытия нового фронта. Речь идет о массовом ужесточении уже активных направлений, где российские войска пытаются изменить ситуацию в свою пользу.
По его словам, именно третий сценарий может быть наиболее вероятен, поскольку он предусматривает использование пополнения для усиления уже имеющихся направлений.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как операция "Вивальди" изменит ход войны.