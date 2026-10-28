10 ядерных блоков и дальность 9000 км: Россия запустила баллистическую ракету "Булава"

Российская атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" в Охотском море. В Министерстве обороны РФ заявили, что испытание прошло в рамках плановой боевой подготовки, а боевые блоки ракеты достигли заданного района полигона.

Россия запустила баллистическую ракету "Булава"

По информации российского военного ведомства, ракета была запущена из подводного положения. Другие подробности испытания в сообщении не привели.

"Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" в соответствии с планом боевой подготовки", — говорится в заявлении.

"Генералиссимус Суворов" – атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Борей-А". Это подлодка четвертого поколения, построенная на предприятии "Севмаш". В состав Военно-морского флота России он вошел в декабре 2022 года. Лодка оснащена ракетными и торпедными комплексами, а также системами навигации, радиотехнического и гидроакустического оборудования. Его предназначение – это обеспечение морской составляющей российских стратегических ядерных сил.

Р-30 "Булава" — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, предназначенная для размещения на атомных подлодках семейства "Борей". Ее официально приняли на вооружение в мае 2024 года. Ключевые характеристики ракеты таковы: дальность полета ракеты составляет примерно 8–9,3 тысяч километров; стартовая масса – около 36,8 тонны; длина в пусковом контейнере – 12,1 метра; максимальный диаметр – около двух метров. "Булава" предназначена для несения ядерных боевых блоков индивидуального наведения. Ракета может оснащаться от шести до десяти блоков.

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