Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Нью-Йорке. Одной из главных тем переговоров стала война России против Украины и возможные пути ее прекращения. По данным российского Министерства иностранных дел, Лавров в ходе разговора пожаловался Рубио на украинские удары по объектам на территории России.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что Украина якобы целенаправленно атакует гражданское население и трансграничную инфраструктуру. В Москве также утверждают, что подобные удары могут влиять на мировые энергетические рынки.

Однако Украина неоднократно отмечала, что наносит удары в рамках защиты от российской агрессии и пытается поражать объекты, связанные с военными возможностями России.

По информации российского МИД, Лавров также заявил, что Москва остается преданной заявленным ею целям войны против Украины.

В ходе встречи дипломаты обсудили не только войну. Среди других тем была ситуация на Ближнем Востоке, в Закавказье, Латинской Америке и Карибском регионе. Также стороны коснулись подготовки к предстоящим мероприятиям G20.

Отдельное внимание было уделено отношениям между США и Россией. Москва заявила о необходимости возобновления дипломатических контактов, развития экономического и гуманитарного сотрудничества, упрощения взаимных поездок и возвращения к нормальной работе дипломатических представительств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров ответил, согласится ли Россия приостановить войну во время мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Лавров в ООН выдал циничное заявление о границах Украины в 1991 году.