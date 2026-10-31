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Лавров неожиданно набросился с критикой на Трампа: что разозлило Кремль

Российский министр пожаловался на сохранение санкций и новые ограничения против «Лукойла» и «Роснефти»

31 октября 2026, 11:45
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Кравцев Сергей

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Вашингтона по-прежнему не демонстрируют реального улучшения. Несмотря на смену американской администрации, Кремль не получил ожидаемых сигналов о смягчении политики США в отношении России. Об этом российский министр высказался на полях встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20.

Лавров неожиданно набросился с критикой на Трампа: что разозлило Кремль

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Лавров дал понять, что Москва не видит оснований рассчитывать на серьезные договоренности с американской стороной. По его словам, ключевые противоречия между государствами остаются нерешенными, а санкционное давление продолжает действовать.

"На практике пока не видно никакого реального прогресса в отношениях с США. Не стоит питать иллюзий по поводу договоренностей о дизельном топливе", — заявил глава российского МИД.

Особое недовольство Кремля вызывает то, что администрация Дональда Трампа не только сохранила ограничения, введенные при предыдущем президенте Джо Байдене, но и продолжила расширять санкционный список.

В частности, Вашингтон ввел новые ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний — "Лукойла" и "Роснефти". Для Москвы это особенно болезненный сигнал, учитывая значение нефтегазового экспорта для российской экономики и финансирования войны против Украины.

Лавров также пожаловался на отсутствие подвижек по так называемым фундаментальным вопросам двусторонних отношений. Таким образом, заявления российского министра демонстрируют, что ожидания Кремля относительно возможной перезагрузки отношений с США пока не оправдываются.

После возвращения Трампа в Белый дом Москва рассчитывала на изменение подхода Вашингтона и возможность договориться по ряду спорных вопросов. Однако сохранение прежних санкций и появление новых ограничений свидетельствуют о том, что американская администрация не спешит идти на уступки российской стороне.

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