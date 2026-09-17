Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва пока не получила ощутимого материального результата от диалога с США. Об этом сообщают российские государственные и пропагандистские СМИ, цитируя заявления министра.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам Лаврова, контакты между российской и американской сторонами не привели к изменениям, которые можно было бы считать конкретной экономической или иной материальной выгодой для России. Российский министр также заявил, что подобного эффекта пока не следует ожидать в ближайшей перспективе.

При этом Лавров подчеркнул необходимость продолжения контактов с Вашингтоном. Российская сторона, по его словам, заинтересована в сохранении дипломатического канала и обсуждении вопросов, представляющих интерес для обеих стран.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся попыток Москвы и Вашингтона поддерживать прямой диалог. В последние месяцы стороны обсуждали широкий круг вопросов, связанных с отношениями России и США, а также возможными путями урегулирования войны против Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Российская Федерация продолжает использовать международные площадки для распространения агрессивной риторики, ядерного шантажа и выдвижения ультиматумов мировому сообществу. В этот раз инструментом пропаганды стало выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перед молодежной аудиторией, где он наметил видение Москвой будущего мироустройства сквозь призму войны против Украины.



