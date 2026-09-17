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Лавров удивил заявлением о диалоге с США: чего так и не получила Москва

Глава МИД России заявил, что переговоры с Вашингтоном пока не принесли Москве ощутимых результатов

17 сентября 2026, 13:05
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Кравцев Сергей

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва пока не получила ощутимого материального результата от диалога с США. Об этом сообщают российские государственные и пропагандистские СМИ, цитируя заявления министра.

Лавров удивил заявлением о диалоге с США: чего так и не получила Москва

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам Лаврова, контакты между российской и американской сторонами не привели к изменениям, которые можно было бы считать конкретной экономической или иной материальной выгодой для России. Российский министр также заявил, что подобного эффекта пока не следует ожидать в ближайшей перспективе.

При этом Лавров подчеркнул необходимость продолжения контактов с Вашингтоном. Российская сторона, по его словам, заинтересована в сохранении дипломатического канала и обсуждении вопросов, представляющих интерес для обеих стран.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся попыток Москвы и Вашингтона поддерживать прямой диалог. В последние месяцы стороны обсуждали широкий круг вопросов, связанных с отношениями России и США, а также возможными путями урегулирования войны против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров сделал заявление о войне, которое встревожило Запад: какие теперь цели в войне ставит Москва.

Также издание "Комментарии" сообщало — Российская Федерация продолжает использовать международные площадки для распространения агрессивной риторики, ядерного шантажа и выдвижения ультиматумов мировому сообществу. В этот раз инструментом пропаганды стало выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перед молодежной аудиторией, где он наметил видение Москвой будущего мироустройства сквозь призму войны против Украины.




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