Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, если бы европейские страны якобы вынудили украинскую оппозицию выполнить свои обещания. Такое заявление российское чиновник сделал во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного войне против Украины.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в своем выступлении повторил традиционные для Кремля пропагандистские заявления по Украине и ее международным партнерам. По словам представителя Путина, якобы именно действия европейских государств повлияли на изменение ситуации с украинскими территориями. При этом глава российского МИДа отдельно упомянул Крым.

"Если бы европейцы не занимались мошенничеством и заставили оппозицию выполнить обещанное, Украина осталась бы в пределах 1991 года, за исключением Крыма", — сказал Лавров, который в очередной раз попытался переложить ответственность Москвы за полномасштабное вторжение РФ и оккупацию украинских территорий.

Глава МИД РФ также заявил, что европейские страны якобы не смогли отказаться от "инстинкта врать" и пытались достигать своих целей "преступными методами".

Лавров продолжил критику западных государств и власти. В частности, он назвал "печальным", что бывшие союзники Москвы во Второй мировой войне якобы "смотрят сквозь пальцы" на действия президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первое заявление Лаврова о возвращении Украины к границам 1991 года. В начале сентября глава МИД РФ заявил, что требование вернуть Украину к границам 1991 года будет якобы означать, что люди, которых Москва называет "русскоязычными" или "людьми русской культуры", снова окажутся под контролем Киева. Лавров назвал это "концлагерем", повторяя один из ключевых тезисов российской пропаганды.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о Крыме.