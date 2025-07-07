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Лавров выдал наглое предложение Венгрии из-за "дискриминации" меньшинств в Украине

Дипломат вновь озвучил нарративы Кремля о "притеснениях россиян" в Украине и якобы нарушении прав русскоязычного населения

7 июля 2025, 15:05
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Клименко Елена

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с венгерским изданием Magyar Nemzet назвал ситуацию с национальными меньшинствами в Украине "общей проблемой" России и Венгрии и призвал к совместным действиям в этом направлении.

Лавров выдал наглое предложение Венгрии из-за "дискриминации" меньшинств в Украине

Фото: из открытых источников

В своем интервью Лавров вновь озвучил кремлевские нарративы о якобы "преследовании и убийствах россиян" в Украине, а также о нарушении прав русскоязычных граждан — тезис, который Москва годами использует для оправдания незаконной аннексии Крыма, поддержки боевиков на Донбассе и полномасштабного вторжения.

"Другие национальные сообщества — венгры, румыны, поляки, болгары, армяне, белорусы и греки — также, по нашему мнению, подвергаются насильственной украинизации. Венгрия знакома с этими вопросами. Сегодня наши страны могут действовать совместно в защиту своих диаспор", — заявил Лавров.

Ранее Европейский Союз определил ряд условий в так называемой "переговорной рамке" для начала официальных переговоров с Украиной о вступлении. Среди них требования по защите прав национальных меньшинств. Будапешт регулярно использует этот вопрос для блокирования или торможения евроинтеграционного процесса.

Киев отмечает готовность к диалогу с Венгрией по вопросам меньшинств в формате консультаций.

На последнем саммите ЕС общая позиция относительно будущего Украины в Евросоюзе так и не была достигнута из-за вето со стороны Венгрии. В то же время 26 стран-членов поддержали продвижение переговорного процесса с Украиной и согласились учесть оценку Еврокомиссии, согласно которой Украина готова к открытию первого переговорного кластера — "Основы".

Как уже писали "Комментарии", польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что во время интенсивного обстрела Киева в ночь на 4 июля было повреждено здание консульского отдела посольства Польши. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.



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