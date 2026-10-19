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Лавров заявил, что Москва атакует только «связанные с терактами» объекты в Украине

«Подрывают стабильность»: Лавров в Тегеране обвинил США и Евросоюз в глобальном энергетическом кризисе

19 октября 2026, 17:10
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Недилько Ксения

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время официального визита в Тегеран и встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи выступил с рядом резонансных и циничных заявлений. Глава российского дипломатического ведомства попытался снять с Москвы ответственность за разрушение мировой архитектуры безопасности и топливного рынка, переложив вину на западных союзников Украины.

Лавров заявил, что Москва атакует только «связанные с терактами» объекты в Украине

Сергей Лавров. Фото: МИД России

"Не Россия, а ЕС и США начали взрывать мировую энергетическую стабильность", — безапелляционно утверждал Лавров, комментируя введение международных санкций против российского нефтегазового сектора и пытаясь оправдать действия Кремля в глазах партнеров на Ближнем Востоке.

Кроме этого, руководитель МИД страны-агрессора в очередной раз прибег к откровенному искажению фактов полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на многочисленные зафиксированные ООН и международными наблюдателями факты целенаправленных ударов РФ по украинским жилым домам, больницам и электростанциям, российское чиновник продолжил транслировать пропагандистские нарративы.

"Россия никогда не атаковала гражданские объекты Украины, – заявил Сергей Лавров, используя стандартные кремлевские клише для оправдания регулярных массированных обстрелов мирных городов, – за исключением тех, которые используются для содействия терактам".

В Министерстве иностранных дел Украины и международных правозащитных институциях неоднократно отмечали, что подобная риторика Кремля является попыткой легитимизировать военные преступления и прикрыть целенаправленное уничтожение критической инфраструктуры Украины для создания гуманитарной катастрофы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Песков заявил, что окончательный мир не получится заключить за спиной Украины.



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