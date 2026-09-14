Ликвидирован: Силы обороны Украины уничтожили командующего 51-й армией РФ генерала Мильчакова

В средствах массовой информации и соцсетях активно распространяются данные о ликвидации топ-офицера оккупационных войск России. Речь идет о смерти так называемого "Героя России", командующего 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армией Южного военного округа, генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова. Об этом сообщает военное партизанское движение АТЕШ со ссылкой на медиа и OSINT-сообщества.

Сергей Мильчаков и Владимир Путин

По предварительным данным аналитиков, высока вероятность того, что вражеский военачальник погиб в конце прошлого месяца.

"Вероятно, он погиб 26 августа 2026 года, — отмечают в сообщении координаторы подполья, — когда Силы обороны Украины поразили основной и запасной командные пункты российских войск в Донецке".

Эксперты из открытых источников добавляют, что во время той точной атаки украинских военных одной из приоритетных целей стал пункт управления 51-й армии оккупантов. Примечательно, что успешная операция вызвала серьезную истерику во внутреннем информационном пространстве страны-агрессора. В частности, в среде российских пропагандистов и военкоров начала активно циркулировать версия о том, что координаты расположения топ-генерала слили украинской стороне изнутри армии РФ.

Партизаны обратили внимание на то, с какой уверенностью российская сторона ищет виновных в своих рядах.

"Российские военкоры уверены, — иронизируют участники движения "АТЕШ", — что его сдали свои же, потому что били прицельно. Очень интересная версия!".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что совокупные боевые потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения в Украину официально достигли отметки в 1 500 000 человек убитыми и ранеными. Этот показатель стал абсолютным рекордом для русской армии с момента завершения Второй мировой войны. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отмечают, что Кремль отчаянно пытается умалчивать эти колоссальные цифры перед собственным обществом.